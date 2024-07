Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders gaan vanwege geld niet op vakantie (en dit kost een vakantie per dag)

De zomervakantie staat voor de deur. Voor velen de tijd van het jaar om de biezen te pakken en op vakantie te gaan, maar dat geldt lang niet voor alle Nederlanders, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zoveel Nederlanders gaan vanwege financiële redenen niet op vakantie en zoveel kost een vakantiedag gemiddeld.

Nederlanders van 15 jaar en ouder gingen in 2023 gemiddeld 2,5 keer op vakantie. In totaal zijn dat 37,6 miljoen vakanties. In totaal zijn er zo’n 15 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder. Van die groep gaat 19,2 procent niet op vakantie. Ruim 12 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder gingen dus wel op vakantie.

Niet op vakantie

Van de groep niet-vakantiegangers was 44 procent 75 jaar of ouder. Van de 15- tot 25-jarigen waren er percentueel gezien een stuk meer vakantiegangers. Van hen ging 88 procent wel op vakantie en slechts 12 procent niet.

De meest genoemde reden om niet op vakantie te gaan, is dat de persoon in kwestie liever thuis blijft. Dat geldt voor een kleine 34 procent van de mensen die niet op vakantie gaat. Daarna volgen gezondheidsredenen of lichamelijke klachten als reden om niet te vertrekken. Voor 27,6 procent van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder die níét op vakantie gaat, blijkt geld een reden om thuis te blijven. In totaal gaat dat om een kleine 800.000 mensen.

Reden tot thuisblijven Aandeel in procenten

(van de groep niet-vakantiegangers) Blijft liever thuis 33,6 Gezondheid of

lichamelijke beperkingen 30,1 Geen geld voor vakantie 27,6 Geen tijd vanwege

werk of studie 15,5 Geen tijd vanwege

familieverplichtingen 8,5 Veiligheid 3,6 Bron: CBS (meerdere antwoorden mogelijk)

Vakantiekosten

Voor een groep Nederlanders blijkt het financieel dus niet haalbaar om op vakantie te gaan. Voornamelijk voor Nederlanders tot 45 jaar in de laagste inkomensgroep geldt dit. Van de laagste inkomensgroep in Nederland gaat 44 procent vanwege financiële redenen niet op vakantie.

Maar wat kost een vakantie dan eigenlijk? Ook dat werd in kaart gebracht door het CBS. De gemiddelde kosten per persoon per vakantie waren in 2023 zo’n 608 euro. Het gemiddelde vakantie duurde net iets langer dan een week, namelijk 7,4 nachten. De gemiddelde kosten per vakantiedag liggen op gemiddeld 72 euro per persoon.

Soort vakantie Gemiddelde kosten per vakantiedag per persoon Vakantie in Nederland 47 euro Vakantie in het buitenland 82 euro Vakantie tijdens het zomerseizoen 71 euro Vakantie tijdens het winterseizoen 75 euro Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Vakanties van Nederlanders

Bij de gemiddelde kosten per persoon per vakantiedag heeft het CBS rekening gehouden met zoveel mogelijk kosten die bij een vakantie horen. Daarbij kun je denken aan boodschappen, vervoers- en verblijfskosten en bijvoorbeeld horeca-uitgaven. ‘Duurzame recreatiegoederen’ zoals een gekochte caravan, eigen skispullen of een tent zijn niet meegerekend.

