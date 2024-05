Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Ik nodig het zoontje van mijn vriendin expres niet uit voor mijn dochters verjaardag’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Kristel (39), die opbiecht dat ze het zoontje van haar vriendin niet op de verjaardag van haar dochter wil hebben.

„Het zoontje van mijn goede vriendin Sandra, Mees, is even oud als mijn dochter Valerie. Sandra en ik leerden elkaar kennen toen we allebei nog zwanger waren, en zo was een vriendschap – en daarna onze kinderen – geboren. In het begin trokken we enorm veel met elkaar op. Appjes over slapeloze nachten, voedingen, huiluurtjes, noem maar op. En we hadden allebei natuurlijk zwangerschapsverlof, dus dronken we geregeld samen koffie terwijl onze baby’s met elkaar konden spelen. Dat bleven we doen toen ze ouder werden; Mees en Valerie konden zoals gezegd goed met elkaar overweg. Iedereen blij, dus.

Drukker en brutaler

Sinds ze allebei naar de basisschool gaan, is het contact tussen Mees en Valerie iets minder geworden. Komt ook omdat ze allebei op een andere school zitten – wij vonden het onderwijs dat Valerie nu krijgt beter bij haar passen. Toch spreken we elkaar nog geregeld, en spelen de kinderen in de weekenden minstens één dag samen.

Toch valt me wat op aan Mees. Hij is zó druk geworden sinds de bassischool, brutaler ook. Pakt zelf ineens allemaal spullen uit onze kast als hij hier speelt, luistert niet als ik daar iets van zeg. Trekt het hele interieur overhoop omdat hij hutten wil bouwen, en wil continu ‘ninja’ spelen met Valerie – die daar helemaal niks mee heeft. Maar Mees kan dan best lomp zijn, hard roepen en aan haar kleding trekken. En laatst had hij ineens een rode pen te pakken gekregen waarmee hij onze muur aan het inkleuren was. Ik ontplofte bijna toen ik het zag, maar kon me nog net beheersen.

Sandra zegt het ook hoor, dat hij veranderd is. Komt door al die prikkels en andere kinderen, volgens haar, en de klassieke ‘het zal wel een fase zijn’. Dat is misschien zo, maar ik zie er inmiddels als een berg tegenop als Mees hier komt spelen. Ik weet dat hij in de basis een lieve jongen is, maar het is soms gewoon op het irritante af. Vaak piepen mijn oren na afloop nóg door al dat geschreeuw van Mees. Nog vervelender vind ik dat Valerie het ook merkt. ‘Mees deed zo gemeen mama, ik vond het helemaal niet leuk dat hij er was’, zei ze laatst tegen me. Tja, wat doe je dan?

Opgebiecht: geen uitnodiging

Nu Valerie bijna jarig is en ik zoals elk jaar een feestje geef, begin ik te twijfelen. Mijn huis zit dan al vol met visite en kinderen die komen spelen. Moet ik me dan óók nog druk gaan maken om Mees, en dat hij de boel niet afbreekt? Of dat hij vervelend gaat doen tegen andere kinderen? Dus heb ik een nogal rigoureuze keuze gemaakt: ik heb besloten om Sandra en Mees niet uit te nodigen. Ik heb gewoon geen zin in die drukte of dat Mees het feestje voor Valerie verpest, het is immers háár verjaardag.

Klinkt natuurlijk hartstikke stoer, maar ik durf het niet op te biechten aan Sandra. Het is natuurlijk niet leuk om kritiek te krijgen op je kind en ik wil haar niet kwetsen. Ik heb daarom een smoesje bedacht, namelijk dat ik het dit jaar klein hou, voor alleen familie, omdat dat rustiger is voor mijn zieke schoonmoeder. En dat Sandra en Mees een week later welkom zijn om alsnog een taartje te eten. Sandra begreep het, zei ze. Ik weet niet of ze iets doorheeft en hoop maar dat ze niet toevallig komt aanwaaien op de dag van het feestje. Maar ik ben bereid het risico te nemen. Dat ik Mees een week later alsnog op visite heb, neem ik maar op de koop toe.”

Meer edities van Opgebiecht lees je hier.

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties