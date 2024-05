Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vliegtickets nóg duurder: 9 tips om goedkopere vliegtickets te scoren

Schrik je soms van de huidige prijzen voor vliegtickets? Houd je hart dan maar vast, want vliegtickets worden nog duurder, blijkt uit een rapport van de ING. Daarom sommen we een aantal tips voor je op, zodat je wellicht toch nog wat kunt besparen als je een vlucht boekt.

Vroeger vloog je nog weleens last minute voor 30 euro naar Londen, maar die tijden zijn voorbij (en naar Londen met de trein is ook goed te doen). Luchvaartmaatschapijen kampen namelijk met allerlei problemen. Een tekort aan vliegtuigen, arbeidskracht en reserveonderdelen. En dat terwijl de vraag naar vliegreizen groeit.

Daar komt ook nog de impact op het milieu bij: vliegen is enorm vervuilend, dus als het niet hoeft, kies dan voor een andere manier van reizen. Maar goed: soms wil of moet je wél vliegen, maar wil je niet de hoofdprijs betalen.

Vliegtickets nog duurder

Volgens ING zullen de tarieven voor vliegtickets hoog blijven. In Europa stegen de prijzen dit jaar 15 procent harder dan de inflatie. Ondanks dat lijkt het erop dat passagiers bereid zijn om meer geld neer te leggen. Wist je overigens dat er nog best wat trucjes blijken als het gaat om het kiezen van de juiste vliegtuigstoel? Een reis-expert legt uit hoe jij ervoor zorgt dat je de beste stoel krijgt.

Maar in deze dure tijd is het soms ook best prettig om wat centjes te besparen. Daarom somt Metro een aantal handige tips op om goedkopere vliegtickets te scoren.

Negen tips voor goedkopere vliegtickets

1. Kies voor flexibele data

Tickets kosten in het hoogseizoen nu eenmaal meer geld. Maar door bijvoorbeeld je data bij het boeken flexibel in te vullen, kun je verschillende goedkopere opties vinden. Ben je ook flexibel in je reisbestemming? Klik dan in zoekmachines op de ‘kaart’-functie. Daar zie je alle tickets wereldwijd en kun je zelf kijken wel bestemming het voordeligst is.

De bekende websites als Skyscanner, Fly4Free, SecretFlying, Kiwi en Momondo vergelijken allerlei vliegmaatschappijen en ticket-aanbieders met elkaar en sorteren voor jou de goedkoopste tickets. Maar het is ook raadzaam om verschillende tools naast elkaar te gebruiken en die wederom met elkaar te vergelijken voor de goedkoopste vluchten.

Reisblogger Denise van Rijswijk begint haar zoektocht naar tickets altijd met de ITA Matrix-tool. Volgens haar gebruiken reisbureaus en reisagenten vaak dit programma en hiermee kun je gedetailleerd naar goedkope vluchten zoeken. Je boekt overigens niet via ITA Matrix, het is echt bedoeld om prijzen te kunnen vergelijken. Maar als je ITA Matrix een te moeilijk programma vindt, tipt Van Rijswijk ook Google Flights. Via Google Flights krijg je namelijk ook direct een link naar de aanbieder.

3. Vlieg van een ander vliegveld

Veel Nederlandse vliegvelden zijn voordeliger dan Schiphol (Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen). Maar ook vliegvelden in België of Duitsland kunnen goedkoper zijn. Overigens is vasthouden aan één vliegmaatschappij ook niet per se voordelig. Er zijn behoorlijk wat buitenlandse of budget vliegmaatschappijen die soms goedkopere tickets aanbieden.

4. Goedkope vliegdagen

Dinsdag, woensdag en donderdag zijn over het algemeen de goedkoopste vliegdagen, schrijft The Guardian. Vrijdagavond of zaterdagochtend zijn prijzige vertrekdagen.

5. Waneer boeken?

Het idee dat last minutes altijd maar goedkoper zijn, is achterhaald. Te vroeg boeken is ook weer niet voordelig. Sommige tools, zoals Skyscanner of Google Flights, hebben een prijsalarm. Dalen de prijzen op de vlucht die jij zoekt? Dan krijg je een melding. Reisblog Reisjunk pleit voor het boeken van je ticket zo’n 4 à 6 maanden voorafgaan aan je reis.

6. Kortingen en acties

Acties via nieuwsbrieven, punten sparen, kortingscodes, airmiles of de KLM-Werelddeal Weken. Een hoop vliegtuigmaatschappijen gooien er weleens een actie tussendoor. Een goede deal gevonden? Snel boeken, want er zijn vast meer gegadigden.

7. Reis met alleen handbagage

Ruimbagage kost nu eenmaal extra.

8. Enkeltje of retourtje?

Hoewel een retourvlucht meestal goedkoper is, kunnen in sommige gevallen twee enkeltjes ook voordelig zijn. Juist als je bijvoorbeeld twee enkeltjes van verschillende luchthavens boekt.

9. Tussenstop

Door één of twee tussenstops kun je flink bezuinigen op de ticketprijzen. Maar dat betekent wel dat je vaak langer reist en moet wachten. Soms heb je door de wachttijd ook de tijd om bijvoorbeeld een glimp van de stad op te vangen, waar de tussenstop plaatsvindt.

