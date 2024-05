Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ozempic-docu Filemon Wesselink mag niet op tv, en dit is waarom

Het diabetesmedicijn Ozempic wordt in Hollywood geprezen als hét afvalwonder. Voor Filemon Wesselink reden genoeg om daar eens in te duiken en een documentaire over te maken. Maar die docu mag van de Inspectie van Volksgezondheid niet worden uitgezonden, vertelde hij gisteravond bij Beau.

PowNed-voorzitter Dominique Weesie vertelt aan de talkshowtafel over een boete van 150.000 tot 625.000 euro waar de inspectie mee dreigt. Overigens staat inmiddels in de verklaring van de inspectie dat er geen verbod of dwangsom klaarligt. Maar waarom mag de film niet worden uitgezonden? Weesie legt uit dat men geen reclame mag maken voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn.

Filemon Wesselink over documentaire bij Beau

In de docu gaat Wesselink op onderzoek uit naar het afslankmiddel en gebruikt hij het ook zelf een maand lang. De Amerikaanse rage, die ook door veel influencers wordt aangeprezen, riep namelijk vraagtekens bij de documentairemakers op.

Weesie vertelt dat er een hoop te doen is om Ozempic. „Er is iets gaande in de maatschappij. Daar mag je als journalistieke organisatie aandacht aan besteden. Maar zij beroepen zich op het feit dat de geneesmiddelenwet boven de mediawet staat.”

Kritiek en bijwerkingen

Wesselink haalt in zijn documentaire alle kritiek, bijwerkingen en de schimmige wereld om Ozempic heen aan, vertelt hij. Maar hij belicht ook het feit dat hij heel gemakkelijk afviel.

Ook gaat in de docu een redactrice met verborgen camera naar een arts toe. Ze heeft geen overgewicht en doet alsof ze binnenkort een bruiloft heeft en een paar kilo kwijt wil voor haar bruidsjurk. „En dan wordt het toch voorgeschreven”, zegt Weesie. Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas, benadrukt dat Ozempic daar echt niet voor bedoeld is.

Wat doet Ozempic?

Maar wat is dat Ozempic eigenlijk? Van Rossum vertelt dat het middel kunstmatige darmhormonen bevat. Hormonen die we ook in ons lichaam hebben en een signaal aan de hersenen geven als we hebben gegeten. En dus een vol gevoel geven. „Bij obesitas zijn die hormonen verstoord.” En Ozempic stabiliseert ook de suikerspiegel.

Qua bijwerkingen noemt Van Rossem misselijkheid, maag- en darmklachten, diaree en hoofdpijn op. Maar er zijn ook zeldzame ernstige bijwerkingen, zoals alvleesklierontsteking.

‘Helft van de Nederlanders heeft overgewicht’

De helft van de Nederlanders heeft overgewicht, aldus Van Rossem. „16 procent heeft ernstig overgewicht, oftewel obestias.” Wat een poortziekte is voor een hele hoop andere ziekten, waar ook cardioloog Janneke Wittekoek al voor waarschuwde.

Volgens Van Rossem bestaat 80 procent van de supermarkten uit ongezonde producten. En ze noemt alle reclames voor ongezonde producten op. Weesie vult aan dat gezonde voeding vaak een stuk duurder is.

Filemon Wesselink: ‘Nodig in de toekomst’

Het gebruik van Ozempic hangt volgens Van Rossem samen met een gezonde leefstijl. Maar Wesselink gelooft niet dat er gezonder geleefd gaat worden. Daarom denkt hij dat we medicijnen als Ozempic toch nodig gaan hebben in de toekomst.

Weesie laat het er in ieder geval niet bij zitten. Hij hoopt dat de docu toch nog wordt uitgezonden. „Het is geen promopraatje voor medicatie.”

Je kijkt Beau terug via Videoland.

Reacties