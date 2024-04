Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wordt het weer een horrorlente- en zomer op Schiphol? Dit zegt een luchtvaartjournalist

De beelden van de krankzinnige rijen op Schiphol in 2022 staan bij de meesten nog in het geheugen gegrift. Kunnen we die dit jaar weer verwachten, of valt het mee?

Er was twee jaar geleden bijna dagelijks hommeles op het vliegveld.

Luchtvaartjournalist doet voorspelling over Schiphol

„Ik heb het idee dat de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol alles op alles zetten. Maar het wordt natuurlijk wel druk, want we gaan met zijn allen toch weer veel meer vliegen”, zegt luchtvaartjournalist van De Telegraaf Yteke de Jong in Goedemorgen Nederland op NPO 1. „Iedereen wil er toch op uit.”

Schiphol is een campagne begonnen om zo weinig mogelijk bagage mee te nemen, zodat er minder wachtrijen zijn. “Dat is een tikkeltje lachwekkend. Je moet toch je koffertje meenemen. Maar iedereen staat daardoor wel even op scherp. Iedereen wil de toestanden van twee jaar geleden voorkomen.”

Dat gaat volgens De Jong ook niet gebeuren. „Er is nieuw personeel aangenomen en er is mij verzekerd dat er voldoende handjes zijn, ook om de vliegtuigen van de opstelplaats naar de startbaan te trekken.”

Met name bij paspoortcontrole lange rijen

Toch verwacht de journalist lange rijen, vooral bij de paspoortcontrole „Dat is met name het geval bij terugkerend verkeer. De marechaussee zet de meeste mankracht in op dat het vertrekkend verkeer in ieder geval goed doorkomt. Maar goed: dan heb je lekker een vakantie achter de rug, dat geeft vaak minder stress.” Ze heeft begrepen dat veel mensen dit jaar naar landen buiten de Europese Unie gaan. „Dan is de paspoortcontrole harder nodig. Houd daar rekening mee.”

Volgens De Jong is Schiphol nog steeds aan het opbouwen na de coronaperiode. „KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, zet dit jaar meer toestellen in dan vorig jaar. Deze meivakantie worden tien procent extra reizigers verwacht. Schiphol zit dan op 80.000 reizigers per dag. Dat is best veel.”

Tips voor de reiziger

Tot slot geeft ze een aantal tips voor de reiziger die via Schiphol vliegt.„Bereid je goed voor. Zorg ervoor dat je paspoort nog geldig is, neem niet te veel spullen mee, zorg dat je snel door de handbagagecontrole komt en probeer thuis online in te checken.”

