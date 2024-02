Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goedkoop naar de zon? Dan zijn deze landen de beste optie

Lekker goedkoop naar de zon, maar wél met kwaliteit uiteraard, dat willen we allemaal wel. Maar waar moet je zijn als je zoekt naar een goedkope zonvakantie? We geven een paar tips voor landen, want het kán nog wel.

En sterker nog: je hoeft helemaal niet ver van huis te gaan. Wist je trouwens dat je met een snelle check van je hotelkamer een hoop gedoe kunt besparen? En er een truc is waardoor je dit jaar 48 dagen vrij bent met 25 opgenomen vakantiedagen?

Goedkope zonvakantie? Hier moet je zijn

Ondanks dat zo’n beetje alles de afgelopen tijd duurder werd, zijn er nog wel goedkope vakanties te boeken. Pakketreisaanbieder de Vakantiediscounter deed onderzoek naar goedkope zonvakanties en kwam achter een opvallende trend: de Balkan, daar moet je wezen.

Vakanties worden namelijk duurder, dat staat vast, dus gaan mensen bijvoorbeeld korter op vakantie of naar een goedkopere accommodatie. Maar dat hoeft niet, vaak loont het om voor een ander land te kiezen.

In het onderzoek vergeleek de Vakantiediscounter 8-daagse reizen voor 2 personen. Dit zijn de tips voor een goedkope zonvakantie:

Land Zoveel kost het je gemiddeld 1. Macedonië 405 euro 2. Albanië 420 euro 3. Tunesië 426 euro 4. Turkije 430 euro 5. Bulgarije 434 euro

‘Ook ter plaatse goedkoper’

Balkan-landen zijn niet alleen qua reis en accommodatie goedkoper, ook op de plaats van bestemming betaal je over het algemeen minder om te ‘overleven’. „Voor een drankje of maaltijd betaal je aanzienlijk minder dan in bijvoorbeeld Spanje of Griekenland. Je totale vakantie-uitgaven worden hier dus ook nog eens lager van”, vertelt Laura Vlaanderen van de Vakantiediscounter.

☀️ Macedonië Op dit moment is het zo’n 11 graden in Macedonië – niet bepaald warm dus. Maar van mei tot en met oktober is het goed toeven. Zo is het in mei gemiddeld 21 graden, in juli en augustus bijvoorbeeld 28 graden. In ongeveer 2,5 uur vlieg je naar het Balkanland.

Goedkope all inclusive bestemmingen

Als je op vakantie gaat, willen velen van ons even nergens aan denken. Niet over waar je moet eten, hoeveel je ‘mag’ uitgeven of wat dan ook. Voor die mensen is een all inclusive vakantie heerlijk, maar ook dat kan soms best aan de prijs zijn. Ook daar is onderzoek naar gedaan, waar dat nog een beetje goedkoop kan. Daar kwam deze top vijf uit:

Land Zoveel kost het je gemiddeld 1. Macedonië 406 euro 2. Tunesië 454 euro 3. Egypte 525 euro 4. Bulgarije 531 euro 5. Albanië 539 euro

Wel moet hierbij gezegd worden dat het aanbod qua eten in bijvoorbeeld Macedonië een stuk minder uitgebreid is dan in Turkije. Als je dus een die-hard all inclusive-ganger bent, moet je je verwachtingen misschien iets bijstellen. Fijne vakantie!

