Fan van Big Macs? Probeer deze Amerikaan te verslaan: record gevestigd op 34.000 stuks in zijn leven

Ook zo’n fan van een burger dat je ‘m het liefst élke dag eet? Dat geldt in ieder geval voor de 70-jarige Amerikaan Don Gorske. Hij breidt zijn record uit van meeste Big Macs in zijn leven met meer dan 34.000 stuks achter de kiezen.

Gorske wist dat niet veel mensen erop zouden wedden dat hij 70 zou worden met zijn halve eeuw oude gewoonte om dagelijks Big Mac-hamburgers te eten.

34.000 Big Macs gegeten

De klassieke burger van de populaire fastfoodketen McDonald’s kennen we allemaal wel. Gorske at er de afgelopen jaren gemiddeld 2 van per dag. Hij had dit aantal echter teruggebracht van maar liefst 9 per dag. Hij laat weten ook geen frietjes meer bij zijn burgers te bestellen en dagelijks wandelingen te maken, waardoor hij „fit” is gebleven en deze leeftijd naar eigen zeggen kon aantikken.

„Veel mensen dachten dat ik nu wel dood zou zijn”, aldus de 70-jarige Gorske in een interview met Guiness World Records. „Maar in plaats daarvan ben ik een van de langstlopende recordhouders van Guinness World Records, dus dat vind ik best cool.”



Alle bonnetjes en verpakkingen bewaard

Gorske at zijn eerste burger in 1972 en daarmee was hij op slag verliefd. „Op dat moment zei ik: ‘Ik ga deze waarschijnlijk voor de rest van mijn leven eten. Ik gooide de dozen op de achterbank en begon ze vanaf dag één te tellen.” De man bewaarde alle bonnetjes en verpakkingen van de Big Macs die hij ooit at.

Zijn moeder maakte zich zorgen om zijn gezondheid en liet hem beloven ten minste één maaltijd per dag te eten die niet bestond uit de klassieke burger van McDonald’s. Na een paar jaar gaf ze het op volgens Gorske: „Ze zei: ‘Als het je nu nog niet gedood heeft, ga je gang’.”

🍔 Gorske's Big Mac-record in cijfers Gorske is al bijna 52 jaar verzot op Big Macs. In 2023 at hij er 728 van en zijn record staat nu op 34.128 Big Macs in zijn leven. Eerder zette hij het record al in 1999 en tegen 2011 registreerde Guinness World Records hem op 25.000 Big Macs in zijn leven.

‘Als het lekker is, blijf ik er altijd bij’

Gorske gaat nu meestal ‘maar’ twee keer per week naar McDonald’s, bestelt een partij aan Big Macs en neemt ze – nadat hij een verse heeft gegeten – mee naar huis voor de magnetron als het etenstijd is. Gorske zegt dat hij niet ver afdwaalt van de Big Macs en ‘s avonds soms een ijsje, fruitreep of chips eet.

Zijn collega’s hielpen hem door burgers voor hem mee te nemen als hij dubbele diensten moest draaien en dus zelf geen Big Mac kon halen. Stoppen met de burgers gaat Gorske niet doen, vertelt hij. „Als ik iets lekker vind, blijf ik er altijd bij”, zei Gorske tegen Guinness. „Mensen die me een Big Mac hebben zien eten, zeggen vaak dat het lijkt alsof ik er voor de allereerste keer een eet.”

