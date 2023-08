Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gratis shampoo of douchegel in hotel? Gebruik die nooit, waarschuwt hotelmanager

Wie kent het niet: je staat in de douche in je hotel en er liggen pompjes met gratis douchegel, shampoo en conditioner. Altijd een pluspunt, want het scheelt in de portemonnee en het is vooral handig als je niet weet of je wel wel genoeg hebt aan je eigen zeepjes. Toch zou je moeten oppassen met het gebruik van de toiletartikelen van het hotel.

Volgens een hotelmanager kun je die shampoos en douchegelletjes zelfs beter nooit gebruiken om jezelf te wassen. Haar waarschuwing voor de hotelspullen gaat inmiddels viraal. „Ik heb er een nieuwe angst bij”, zeggen kijkers van haar waarschuwingsvideo.

‘Hier is mijn tip: gebruik die nooit’

In haar video, die inmiddels ruim één miljoen keer bekeken is in een kleine week, vertelt de hotelmanager waarom je de zeepjes die een hotel aanbiedt niet moet vertrouwen. „Wanneer je hebt ingecheckt, loop dan gelijk even naar de badkamer”, begint ze.

Wanneer je daar hervulbare pompjes ziet voor shampoos of douchegel, moet je twee keer achter je oren krabben, vertelt de TikTokker, die zich op het sociale platform TravelingHotelManager noemt. „Hier is mijn tip: gebruik die nooit! Waarom? Omdat ze niet vastzitten”, zegt ze, terwijl ze een dopje van zo’n hervulbare fles opendraait.

Iedereen kan er van alles in stoppen, zegt hotelmanager in video

Nee, het hotel zelf doet niks verkeerd, geeft ze mee. Het gaat erom wat anderen kunnen doen met die pompjes. Want omdat je de dopjes er zo af kunt draaien, kan iedereen die kwaad in de zin heeft er van alles in stoppen.

„Ze kunnen er zo af”, wijst ze naar de dop. „En de vorige gast kan er van alles ingestopt hebben wat die maar wil”, legt de hotelmanager uit. Een haarkleuring, bleekmiddel, je kunt het zo gek niet bedenken, lepelt ze op.

Neem eigen shampoo en douchegel mee naar hotel

„Ik breng altijd mijn eigen toiletartikelen mee als ik op reis ga”, gaat ze verder. Alhoewel dat natuurlijk de nodige ruimte in beslag neemt, zijn er genoeg inpaktips die je daarbij kunnen helpen. Heb je de toiletspullen toch niet bij je én doe je de ontdekking dat je te maken hebt met hervulbare flesjes, neem het risico dan gewoon niet, tipt de TikTokker. „Ga in plaats daarvan naar de receptie om een nieuwe set zeepjes te vragen.”

Overigens vertelt ze dat er met een mini-set niks mis is, aangezien het daarbij om éénmalig gebruik gaat. Die worden normaal gesproken vervangen na iedere nieuwe gast, waardoor het gevaar dat iemand er van alles in kan stoppen niet speelt.

Maar die mini’s worden steeds zeldzamer, vanwege het minder milieuvriendelijke karakter ervan. Zo wil de Europese Unie zelfs helemaal af van dit soort wegwerpverpakkingen.