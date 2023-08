Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo voorkom je dat dit levende souvenirtje in je bagage belandt op vakantie

Ze kunnen flink wat jeuk, rode bultjes en andere irritatie veroorzaken: bedwantsen of wandluizen. Zeker na een vakantie bestaat de kans dat je die als levende souvenirtjes via jouw bagage hebt meegenomen naar je eigen huis, waarna ze in jouw bed terechtkomen. Dan heb je ineens met een bedwantsenplaag te maken! Maar zoiets kun je met een paar tips voorkomen.

Uitzonderingen daargelaten, zoals Freek Vonk, maar de meesten van ons zijn niet bepaald blij als ze erachter komen dat ze insecten mee naar huis hebben genomen van vakantie. Zeker bedwantsen kunnen, ondanks hun geringe grootte, voor de nodige problemen zorgen.

Bedwantsen zijn kleine insecten, roodbruin van kleur, die vaak niet groter zijn dan één enkele centimeter. Ze zuigen bloed om zich van voedsel te voorzien en dan ben jij het ideale hapje als je ‘s nachts ligt te slapen in je bed. Geen wonder dat de nachtelijke bloedzuigers dan ook bedwantsen worden genoemd.

Wanneer je bent gebeten, lijkt het erop alsof een mug je te grazen heeft genomen. Er ontstaat een bult die rood wordt en jeukt. „Maar het verschil met muggenbeten is dat de beten van bedwantsen vaak geclusterd zijn, met meerdere beten op een kleine huidoppervlakte”, zegt medisch milieudeskundige Tine Vande Maele tegen VRT NWS.

Overigens is er bij zo’n beet niet gelijk een gevaar voor je gezondheid, zegt ze erbij, want bedwantsen kunnen geen infecties overdragen. Toch zijn de beestjes vreselijk irritant: wanneer ze zich eenmaal in jouw slaapkamer hebben verschanst, is het ontzettend moeilijk er weer vanaf te komen. Dat kan in de meeste gevallen alleen met een professionele bestrijder. Daarom is voorkomen beter dan genezen, zegt Tine Vande Maele tegen de Belgische nieuwszender.

Maar hoe doe je dat? Omdat bedwantsen van menselijk bloed leven, vind je ze vaak terug op plekken waar veel mensen bij elkaar komen. En dat is een hotel of vakantiepark natuurlijk bij uitstek. In hotelkamers kunnen ze zich op allerlei plekken verstoppen, denk aan spleten in de muur, in gordijnen of onder het matras. Maar je neergeplofte koffer, handdoek of rugzak vinden de beestjes ook een erg interessant schuiloord.

Daarom doe je er goed aan om tijdens een vakantie extra op te letten. Controleer daarom altijd bij binnenkomst de slaapkamer. Vooral in lakens en matrassen houden de diertjes zich graag schuil. Zie je bruine vlekjes, dan zijn dat mogelijk uitwerpselen van een bedwants, zegt de medisch milieudeskundige. „Je kan die wat vergelijken met gevlekte schimmelplekjes. In dat geval zouden er alarmsignalen moeten afgaan.”

Andere tips die de deskundige wil meegeven is dat je je koffer of rugzak niet achteloos opent op je bed of op de grond, want dat biedt bedwantsen een uitgelezen mogelijkheid om erin te kruipen. De ideale opslagplek is een badkamer. De dieren houden niet van gladde oppervlakten. Maar een stalen bankje of rekje is ook aan te raden.

Als de vakantie erop zit, schud en klop je koffer dan buiten goed uit voor je vertrekt. Doe dat ook met alle spullen die je erin stopt. En ben je weer thuis, gooi je koffer dan zeker niet gelijk open op je eigen bed of slaapkamer. Open reistassen buiten, op een wit laken. Tegen een witte achtergrond zijn de bedwantsen die je mogelijk hebt meegenomen vanuit je vakantieadres beter te zien, vanwege hun bruinige kleur.

Mocht je na een grondige inspectie geen insect zijn tegengekomen (naden en sluitingen van koffers zijn hun favoriete schuiloord), maar toch voor alle zekerheid geen risico willen nemen? Dan kun je kleding op 60 graden wassen. Dat overleven de diertjes niet. Al is het ook goed om na te gaan of jouw kleding zo’n wastemperatuur aankan, tipt Vande Maele.