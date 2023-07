Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KLM-stewardess deelt reishack: leg één schoen in het kluisje van je hotel

Het klinkt vooral onhandig: één schoen in een kluisje op je hotelkamer leggen als je op vakantie bent. Waarom dan? KLM-stewardess Esther zegt dat de reistruc je veel leed kan besparen. In een video op TikTok legt ze uit waarom.

De KLM-stewardess, die op het sociale platform bekendstaat als esthertravels, deelt verschillende tips die ze gebruikt tijdens haar frequente korte hotelovernachtingen. Eén daarvan trekt met name de aandacht van gebruikers: stop een schoen in je hotelkluis.

Dit is waarom je één schoen in je kluisje moet leggen

„Maak je je zorgen dat je iets uit je kluisje vergeet? Doe je hak of schoen erin zodat je zeker weet dat je niet vergeet dat er iets in zit!”, schrijft ze in haar video op TikTok, terwijl ze een hoge hak erin plaatst. Slim natuurlijk, want zonder tweede schoen zal je niet zo snel je hotelkamer verlaten. De schoen vormt daarmee een herinnering om je kluis te controleren op waardevolle spullen als je vertrekt.

De meeste kijkers van de inmiddels 1,2 miljoen keer bekeken video vinden het een geweldig idee. Toch is niet iedereen overtuigd. Zo zegt iemand dat het een goed idee is, totdat je de schoen niet kunt vinden en je een ander paar draagt.

Stewardess deelt meer reistips

In de video deelt de stewardess meer reistips. Zo laat ze zien hoe een kleerhanger je kan helpen om de gordijnen in de kamer volledig te sluiten. En wat doe je als je niet de goede stroomadapter bij je hebt? Volgens Esther kun je dat oplossen door de USB-kabel op de tv aan te sluiten, zodat je toch nog je telefoon kunt opladen.

Verder laat Esther in de video het nut van douchecaps zien. Die kun je bijvoorbeeld over je schoenen heen trekken als je die in je koffer wil doen. Dan weet je zeker dat de viezigheid van de schoenen niet op je net gewassen kleding komt. En zo’n douchecap kun je ook gebruiken als hoes voor een afstandsbediening. Want „die dingen zijn vies”, aldus stewardess Esther. Ze eindigt de video door te laten zien dat je niet per se je hotelkamerpas nodig hebt voor elektriciteit. „Alle passen werken.”

Het succes van haar video heeft haar ertoe aangezet een tweede deel te maken waarin ze reishacks deelt. In die video deelt ze onder andere hoe je een tandenborstel rechtop kunt houden in een plastic beker (die vaak omvalt), hoe je omgaat met een beslagen badkamerspiegel en hoe een mok uitkomst biedt als je speakers bent vergeten mee te nemen.

Het is overigens lang niet de eerste keer dat stewardessen reistips meegeven. Zo legde een stewardess eerder dit jaar nog uit waarom je nooit slippers moet dragen in een vliegtuig.