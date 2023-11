Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schiphol start met digitale paspoortcontrole: ‘Gezicht wordt instapkaart’

Is een papieren paspoort straks verleden tijd? Vliegreizigers tussen Nederland en Canada kunnen in ieder geval vanaf volgende week een ‘digitale paspoortcontrole’ doen op Schiphol. Waarbij het gezicht eigenlijk dient als instapkaart.

Op 9 november start deze langverwachte proef, meldt de Koninklijke Marechaussee. Het is een opstapje naar een Europees systeem, waarbij reizigers uit 63 landen via gezichtsherkenning en vingerafdrukken worden gecontroleerd. Vorig jaar schreef Metro al over het feit dat KLM groot voorstander blijkt van de digitale paspoortcontroles.

Digitale paspoortcontroles

Als je nu buiten het Schengen-gebied reist, moet je nog handmatig jouw paspoort laten controleren. Maar daar willen luchtvaartorganisaties vanaf.

„Door dit nu vooraf en digitaal te doen, weten we vooraf welke reizigers een grondige controle moeten ondergaan. De reiziger zonder extra controle hoeft alleen maar zijn paspoort te ’tappen’ bij een speciale poort op Schiphol en kan sneller door de grenscontrole”, vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan De Telegraaf.

Gezicht scannen

Het moet sneller, gestructureerder en gedigitaliseerder op de Europese vliegvelden. De mondiale luchtvaartkoepel IATA presenteerde vorige week een plan hiervoor en ook Schiphol gaat hier in mee.

Hoe dat werkt? Het paspoort wordt digitaal op iemands telefoon gezet. Via deze telefoon volgt vooraf een digitale controle met paspoort én instapkaart. Is alles in orde? Dan wordt alleen op het vliegveld nog het gezicht van de passagier gescand. Klopt dit gezicht met de gegevens op de telefoon, dan is de controle geslaagd.

Tijdswinst op vliegveld

Een Digital Travel Credential wordt het systeem genoemd, wat voor tijdswinst op vliegvelden moet zorgen. Canadezen, Belgen en Nederlanders kunnen dit dan gebruiken.

IATA-voorman Willie Walsh vertelt aan De Telegraaf dat de tijdswinst gigantisch gaat zijn met deze aanpak.

Reizen in Europa met vingerafdrukken en gezichtsherkenning

Er is overigens meer visie voor het toekomstbeeld van vliegreizigers. Want uiteindelijk worden reizigers door camera’s bij binnenkomst van de terminal al gecontroleerd. Maar zover is het nog niet. Mocht je denken: ik heb zoiets vergelijkbaars gelezen? Metro schreef eerder over de Digital ID, oftewel de digitale identiteit, waar de Europese Unie aan werkt. Hieraan worden bijvoorbeeld ook je opleiding, rijbewijs of bankgegevens gekoppeld en daar maken sommigen zich zorgen over.

Maar net zoals bij de digitale identiteit, is ook niet iedereen happig op deze Digital Travel Credential. Privacywaakhonden als Bits of Freedom en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben vraagtekens bij deze plannen. Vanaf 2025 wordt gezichtsherkenning op vliegvelden in Europa ingezet. Inwoners van 63 landen moeten hun gegevens, vingerafdrukken en gezichtsscan inleveren als ze naar de EU willen reizen. Bij dit zogeheten ETIAS-systeem worden data centraal opgeslagen en bijvoorbeeld gekoppeld aan politiesystemen, schrijft De Telegraaf.

Privacy en risico’s

Waarom dit gekoppeld wordt aan politiesystemen? Om potentiële gevaren te signaleren. Maar Evelyn Austin van Bits of Freedom sprak uit dat 99,9 procent van de samenleving ongevaarlijk is. Volgens Austin kan data in verkeerde handen vallen. Bijvoorbeeld van andere overheden of hackers. Eerder werd bijvoorbeeld bekend dat bij KLM de gegevens van frequente reizigers door een datalek op straat kwamen te liggen.

Als gezichtsscans in een database staan, is het een kleine stap om mensen realtime te volgen met securitycamera’s, benadrukt Austin. Uit onderzoeken blijkt dat reizigers best wat privacy willen inleveren voor veilige en snelle paspoortcontroles. Maar Austin is bang dat men de risico’s onderschat.

Strenge regels

Het AP benadrukt dat voor vingerafdrukken of gezichtsherkenning strenge regels gelden. „Burgers of passagiers moeten erop kunnen vertrouwen dat dit heel zorgvuldig gebeurt en dat hun privacy goed is geborgd. Daarom heeft dit type gegevensverwerking, zoals in de proef op Schiphol en ETIAS, onze bijzondere aandacht.”

