Chaos op vliegvelden? KLM reikt oplossing aan: ‘Digitaal paspoort met gezichtsherkenning’

Vliegvelden als Schiphol werden afgelopen zomer geteisterd door lange rijen, personeelstekorten, bagage-horror en uitgevallen vluchten. Een debacle waar vliegmaatschappij KLM nu de oplossing voor heeft, namelijk een digitaal paspoort met gezichtsherkenning.

KLM neemt in februari de proef op de som en oefent met de biometrische paspoortcontrole. Een vlucht tussen Noord-Amerika en Nederland behoort tot het oefenmateriaal. Boet Kreiken van KLM legde de boel aan De Telegraaf uit.

Hoe werkt digitaal paspoort, met gezichtsherkenning KLM?

Het gebruik van biometrie moet volgens de luchtvaartmaatschappij een onderdeel worden voor het vliegen van de toekomst. Hoe dat werkt? Een app en de chip in het paspoort helpen de reiziger om de persoonsgegevens al door te geven aan KLM. „De klant in de toekomst doet al thuis de paspoortcheck via een speciale app, naast wat velen nu al doen bij het online inchecken.” Daardoor kan de vliegmaatschappij op voorhand al controles uitvoeren. De reiziger gaat op het vliegveld uiteindelijk door een speciale poort, mét gezichtsherkenning. En bij de gate hoeft de reiziger alleen nog het gebruikte paspoort „te tappen”. Bij goedkeuring kan men aan boord.

Momenteel ga je op Schiphol, of andere luchthaven, langs handmatige controles (en in sommige gevallen een machine). Met de bovengenoemde aanpak hoeft een reiziger alleen nog door een handbagagecontrole. De chaos op de luchthavens van de afgelopen tijd is een aanleiding voor de inzet van biometrische controle. Schiphol en de Koninklijke Marechaussee kampen namelijk met personeelstekorten en voor deze aanpak zou er minder mankracht nodig zijn.

Digitaliseren en vragen over privacy

Maar er is meer visie voor het toekomstbeeld van vliegreizigers. Want uiteindelijk worden reizigers door camera’s bij binnenkomst van de terminal al gecontroleerd. Maar zover is het nog niet. Mocht je denken: ik heb zoiets vergelijkbaars gelezen? Metro schreef eerder over de Digital ID, oftewel de digitale identiteit, waar de Europese Unie aan werkt. Hieraan worden bijvoorbeeld ook je opleiding, rijbewijs of bankgegevens gekoppeld en daar maken sommigen zich zorgen over. Dit project van KLM staat los van de Digital ID. Overigens wordt er morgen ook in de Tweede Kamer gedebatteerd over een digitale euro, als alternatief voor contant geld.

KLM deed eerder een project met het World Economic Forum (WEF) en Schiphol, maar dat ligt inmiddels stil. „We werken hier al jaren aan, maar het is zeer lastige materie en je komt in ingewikkelde werelden terecht omdat het over privacy gaat en internationale grenscontroles. We hebben besloten om verder te werken met het ministerie van Justitie en Veiligheid en Schiphol aan dit project”, aldus de KLM-man.

‘KLM-reiziger wil dit’

Maar staat iedereen te springen om deze aanpak? Volgens Kreiken blijft ook de klassieke incheck-methode bestaan. „Maar ik ben ervan overtuigd dat onze klanten dit willen.” En zoals dat vaker gebeurt met het digitaliseren van persoonsgegevens, klinkt daar ook vrees voor privacy. Al denkt Kreiken niet dat zich dat bij de KLM-reizigers voordoet. Omdat KLM nu ook al over de paspoortgegevens beschikt. „We hebben afspraken met de Staat over het gebruik van deze data. Dit wordt streng gecontroleerd. En de data moet vernietigd worden nadat de klant gereisd heeft.”