Europa lijkt Facebook en Instagram definitief de genadeklap te geven

Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, moet stoppen met gepersonaliseerde advertenties op zijn platformen. Dat is het besluit van de EDPB, het Europese Comité voor gegevensbescherming.

Nadat de advertentietak van Facebook en Instagram eerder al een harde klap kreeg van Apple, heeft het nu dus weer een groot verlies te verduren. Dat terwijl het vorige week nog met abonnementen kwam voor een advertentieloze ervaring.

Facebook en Instagram krijgen klap van Europa

De advertenties op Facebook en Instagram zijn waardevol voor bedrijven. Logisch, want Meta verzamelt ongelooflijk veel gegevens van zijn gebruikers om die advertenties zo gericht mogelijk uit te leveren.

Nadat Apple met de App Tracking Transparency-functie kwam, waarmee iPhone-gebruikers tracking van dergelijke bedrijven konden tegenhouden, kreeg die tak al een klap. Europa doet daar nog een schepje bovenop.

Toezichthouders binnen de EDPB concluderen dat Meta onrechtmatig gebruikmaakt van persoonsgegevens op Instagram en Facebook. Gebruikers worden aan alle kanten gevolgd om hen zo accuraat mogelijke advertenties voor te schotelen. Iets dat, zeker binnen de EU, niet mag.

Meta zal teleurgesteld zijn, maar niet verrast. Het Amerikaanse bedrijf kreeg eerder al te maken met dergelijke restricties in Noorwegen. Dat land is ook de reden dat de EDPB de uitspraak middels een spoedprocedure doet.

Threads, abonnementen en een verbod: het begin van het einde

Meta beleeft moeilijke tijden in Europa. Waar het eerder dit jaar het Twitter-alternatief Threads niet mocht lanceren in ons werelddeel, voelde het de bui voor problemen ook al even hangen.

Vorige week introduceerden Instagram en Facebook een abonnement voor gebruikers die advertentieloos op de platformen wilden zijn.

Het feit dat de gehele advertentiemarkt van Meta verboden wordt in ons werelddeel, lijkt het begin van het einde te zijn. In 2022 lanceerde Apple App Tracking Transparency (ATT), en dat leek het bedrijf al miljarden dollars te kosten. Laat staan wat de klap van Europa zal doen.

Voor gebruikers is dit een goede stap. Europa zorgt er eigenhandig voor dat het gebruik van Instagram en Facebook veiliger wordt en onze privacy beter beschermd is. Al vragen we ons dan wel weer af hoe het Amerikaanse bedrijf erop zal reageren.

Kunnen we Instagram en Facebook gratis blijven gebruiken of zullen de apps uiteindelijk achter de betaalmuur verdwijnen? De tijd zal het leren.

