Miljardair zoekt koppel dat voor 180.000 euro per jaar op zijn paradijselijke privé-eiland verblijft

Koppels die avontuurlijk zijn ingesteld, opgelet: een mysterieuze miljardair biedt een gelukkig stel 180.000 euro per jaar om op social media verslag te doen van hoe hij zijn privé-eiland in de Caraïben ombouwt tot toeristische trekpleister. „Een unieke kans om te wonen en werken op een paradijselijke plek”, zo valt te lezen in de dromerige vacature. Klinkt niet verkeerd!

Vervelende baas, laag salaris, stomme collega’s? Genoeg redenen om eens te solliciteren op de opmerkelijke vacature van de miljardair, die anoniem blijft. De taak van de uitverkorenen is simpel: „De miljardair wil heel graag vastleggen hoe het eiland transformeert.”

Dat zegt George Ralph Dunn van Fairfax & Kensington, een Brits uitzendbureau dat de vacature plaatste. Zowel het eiland als de naam van de nieuwe eigenaar blijven nog even geheim, maar wel is duidelijk dat het een van de Britse Maagdeneilanden gaat.

Er gaan wel vaker opmerkelijke vacatures rond om te werken op paradijselijke eilanden. Eerder dit jaar zocht een resort op de Malediven nog een Ken (van Barbie) om ‘trots in het zand te staan’ en ‘uren over de Indische Oceaan te turen’.

‘Een speeltuin voor miljardairs’

En de opdrachtgever is ook zeker niet een of andere louche zakenman, verzekert wervingsbureau Fairfax en Kensington tegen Daily Mail. „Op de omliggende eilanden heb je Richard Branson en Larry Page zitten, dus dat gebied is vaak een speeltuin voor miljardairs.”

En of het een speeltuin is! Het privé Caribische eiland wordt momenteel grondig onderhanden genomen door de miljardair, die het eiland ombouwt tot luxeparadijs. En de influencers? „Die vertellen het verhaal vanaf de eerste dag tot een jaar later, waarin het bouwterrein hopelijk verandert tot toeristische trekpleister.”

Belangrijkste taak voor koppel? ‘De eigenaar wil de schoonheid van eiland benadrukken’

De filmpjes die de twee gelukkigen maken en op sociale media zetten, moeten eraan bijdragen dat het eiland aantrekkelijker wordt voor toeristen die het allemaal met eigen ogen willen bekijken. „De eigenaar wil de schoonheid van de plek benadrukken en dat is een groot deel van deze rol.”

Bovendien moet het koppel een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat de werkzaamheden goed verlopen. De miljardair vertoeft namelijk lang niet alle dagen van het jaar op het luxe-eiland in aanbouw.

Ook heeft het koppel een rol bij het zorgen voor de ultieme belevenis voor de gasten, die er eind volgend jaar al moeten kunnen verblijven. „Ze krijgen de taak om de faciliteiten en evenementen van het eiland te beheren wanneer het project voltooid is. Omdat het koppel al weet hoe alles werkt op het eiland, kunnen ze de ervaring van de gasten naar een hoger niveau tillen.”

Interesse? Dan moet je er snel bij zijn

Interesse? Aanvragers moeten een TikTok-video indienen van maximaal 2 minuten die door het mediateam van de eigenaar wordt beoordeeld. De gelukkige fulltime influencers moeten in januari naar het geheime eiland kunnen vliegen.

Daar werkten ze zes dagen per week aan het imago van het eiland. Ze hebben recht op één retourvlucht per jaar, gekoppeld aan 25 vakantiedagen die ze op een van de nabijgelegen eilanden kunnen doorbrengen. Het plan is om vóór Kerstmis een koppel te selecteren.

De vacature is hier te vinden.

