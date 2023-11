Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo vind je online de beste zorgverzekering voor 2024

De tijd van het jaar is aangebroken om je weer druk te maken over de zorgverzekering van 2024. Uiteraard wil je de beste optie vinden voor jezelf of je gezin, met de laagste zorgpremie. Maar hoe kun je dat, met behulp van een aantal online tools, precies doen?

Sinds begin deze week zijn de zorgpremies voor het komende jaar bekend. Hoewel het nadelig is dat je als Nederlander gewoon simpelweg meer gaat betalen in 2024, zijn er online wel manieren waarop je de beste opties kunt vinden.

Vind online de beste zorgverzekering van 2024

Het vinden van de juiste zorgverzekering voor jou en je gezin, maar niet te veel zorgpremie betalen: het kan nogal een lastige opgave zijn. Gelukkig zijn er online verschillende tools te vinden die mensen gebruiken om uiteindelijk met de beste optie het nieuwe jaar door te komen.

De vraag is alleen: welke tools zijn dat precies en hoe betrouwbaar zijn ze? We zetten er een paar voor je op een rij:

Independer: 100 procent onafhankelijk en uitgebreid

Independer is een grote vergelijkingssite die in de loop der jaren aardige naam voor zichzelf heeft gemaakt. Wie op zoek is naar de laagste zorgpremie kan de tool uitstekend gebruiken om de beste zorgverzekering voor 2024 te vinden.

Op de website vul je kort je gegevens in, zoals woonplaats en leeftijd, gevolgd door een aantal wensen. Welk aanvullend pakket heb je nodig en hoeveel eigen risico wil je betalen?

Op basis daarvan rollen er een aantal, op maat gemaakte, zorgverzekeringen voor 2024 uit de koker. Tip van ons: doe vervolgens zelf onderzoek naar de pakketten van de verzekeraars en sluit hem direct via hen af.

Trustpilot levert Independer niet zo’n hele hoge beoordeling op, maar dat heeft vooral te maken met de afhandeling van bepaalde zaken of het afsluiten van verzekeringen. Probeer dat stukje dus op de website te vermijden.

Consumentenbond voor de beste zorgverzekering van 2024

Er zijn weinig situaties waarin we niet leunen op het vertrouwen dat we aan de Consumentenbond gegeven hebben. De consumentenorganisatie staat bekend om zijn objectieve mening en schakelt regelmatig experts in om je persoonlijk te helpen.

Dat geldt dus ook voor het vinden van de beste zorgverzekering van 2024. Middels het invullen van een aantal gegevens en het selecteren van een dekking, krijg je een aantal pakketten te zien.

De Consumentenbond zet de verschillende zorgverzekeringen en de zorgpremies overzichtelijk op een rij, zodat je al snel kunt bepalen welk pakket het beste bij je past.

Op Trustpilot geven mensen echter slechte beoordelingen aan de website, maar ook hier geldt dat dit wel voor een andere tak van sport is. Wie simpelweg zichzelf iets meer wil verdiepen in de zorgverzekering voor het komende jaar, die kan de vergelijker van de website echt uitstekend gebruiken.

Doe daarna echter wel je eigen onderzoek en sluit de verzekeringen gewoon bij de desbetreffende partij zelf af.

Vind de beste zorgpremie met overstappen.nl

Opvallend genoeg komen we in onze zoektocht ook vaak de, voor ons, onbekende naam overstappen.nl tegen. Deze website is gericht om mensen op praktisch elk gebied te helpen. Of het nu gaat om energie, internet en mobiel, geld lenen, autoverzekeringen of een zorgverzekering: deze website helpt je best wel goed.

Online treffen we ook lovende reacties op deze website aan en heeft het op Trustpilot zelfs een gemiddelde score van een 4.4 (van de 5). Het online middel zorgt ervoor dat mensen daadwerkelijk minder betalen voor hun nieuwe abonnementen, wat in het geval van de hogere zorgpremies van 2024 al helemaal prettig is.

De tool werkt logischerwijs hetzelfde als de bovenste twee: je vult een aantal gegevens in, geeft je voorkeuren in dekking en je vindt zonder twijfel je zorgverzekering voor 2024.

Wat ons betreft is overstappen.nl, in ieder geval van de bovenstaande online tools, de beste website om een goede zorgverzekering voor 2024 te vinden.

Reacties