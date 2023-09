Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dronken passagiers en stoelen achterover leunen: dit is waar men zich het meest aan stoort in het vliegtuig

Een vliegreis maken kan hartstikke leuk zijn als je de bestemming in gedachten houdt, maar er zijn ook een hoop dingen waar passagiers zich aan storen in het vliegtuig. Om erachter te komen wat de grootste ergernissen zijn, is een enquête gehouden.

Vliegvergelijker Skyscanner heeft de grootste ergernissen tijdens vliegreizen in kaart gebracht onder Britten.

Ergernissen tijdens vliegreis

Van oncomfortabele stoelen tot luidruchtige passagiers, en van te dronken worden tijdens de vlucht tot het opeisen van beide armleuningen. Er kan veel vervelend zijn als je een paar uur in een vliegtuig zit.

Uit een enquête onder 2.000 Britse volwassenen bleek dat het drinken van te veel alcohol tijdens de vlucht de grootste ergernis is, op de voet gevolgd door het afsnijden van rijen en het achterover leunen van je stoel terwijl eten en drinken wordt geserveerd.

Opstaan na landing

Het achteroverleunen van de stoel wordt gezien de resultaten sowieso niet bepaald gewaardeerd. Op elk moment vindt 40 procent van de respondenten het niet kunnen.

Daarnaast heeft een derde een hekel aan passagiers die opstaan zodra het vliegtuig geland is, maar daartegenover geeft 17 procent aan dit zelf te doen. Alle vlieg- en luchthaven ergernissen komen als volgt uit de bus:

✈️ De top 15 ergernissen van vliegtuigpassagiers Te veel alcohol drinken tijdens de vlucht (48 procent) Wachtrij-afsnijders (43 procent) Je stoel achterover leunen terwijl het eten en drinken wordt geserveerd (43 procent) Op elk (ander) moment van de vlucht je stoel achterover leunen (40 procent) Apparaten met geluid gebruiken zonder koptelefoon (35 procent) Opstaan zodra het vliegtuig is geland (33 procent) Tassen op de stoel laten staan (31 procent) Dubbele armleuningen innemen (31 procent) Haar over de rugleuning van de stoel laten draperen (28 procent) Meerdere stoelen innemen in de vertrekhal (28 procent) Vloeistoffen niet scheiden voor de veiligheidscontrole en zo een opstopping veroorzaken (27 procent) Geen paspoorten of instapkaarten bij de hand hebben en de rij ophouden (24 procent) Schoenen of sokken uittrekken in het vliegtuig (22 procent) Roltrappen blokkeren zodat je er niet langs kunt (22 procent) Te veel bagage inpakken en de rij ophouden terwijl de bagage gesorteerd moet worden (21 procent)

Vliegen met minder irritaties

In de enquête is ook gevraagd naar hoe passagiers die zich aan een van bovenstaande handelingen schuldig heeft gemaakt, het ‘gedrag kunnen verbeteren’. Zo kun je volgens de enquête aan de persoon achter je vragen of ze het erg vinden als je je stoel naar achteren leunt. Dat zou gewaardeerd worden door 74 procent van de vliegers.

De overgrote meerderheid (81 procent) zou zelfs voorstander zijn van een regel die passagiers verbiedt om hun stoel achterover te leunen terwijl er eten en drinken wordt geserveerd. Zo zouden vliegreizen met minder irritaties uitgezeten kunnen worden, aldus de enquête.

