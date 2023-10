Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Bierplasser’ in Chinese brouwerij heeft onderzoek aan broek hangen na virale video

Een fabrieksmedewerker in een Chinese brouwerij kon het schijnbaar niet meer houden. Hij urineerde namelijk over een voorraad gerstemout in een magazijn van de beursgenoteerde brouwerij en heeft nu een onderzoek aan zijn broek hangen.

Een van de grootste bierproducenten van China, Tsingtao, is een onderzoek begonnen naar de, tussen bier-benodigdheden, urinerende fabrieksmedewerker.

Virale video van ‘bierplasser’

Een video van het voorval ging viraal in China. Daarin is een man te zien die plast over een voorraad gerstemout in de brouwerij.

De clip met de plassende magazijnmedewerker van brouwer Tsingtao Brewery werd afgelopen donderdag online gezet. De beelden werden tientallen miljoenen keren bekeken op Chinese sociale media. Te zien was dat de medewerker op een hoge muur van een container klautert en vervolgens op de inhoud ervan urineert.



🇨🇳🍺 FLASH | Un employé du fabricant de bière chinois #Tsingtao a été filmé en train d'uriner dans un conteneur dans une usine en #Chine. pic.twitter.com/GfavNvxrB1 — Cerfia (@CerfiaFR) October 21, 2023

Brouwerij China

De brouwerij, Tsingtao, heeft het incident gemeld bij de politie en ook andere veiligheidsinstanties zijn ingelicht. De betreffende partij mout is inmiddels „volledig verzegeld”, aldus de Chinese brouwerij. Waarom de man begon te urineren op de voorraad is vooralsnog onduidelijk.

Het in Honkong beursgenoteerde Tsingtao is China’s op een na grootste bierbrouwer.

