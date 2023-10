Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gewapende man wilde Tim Hofman om het leven brengen in BNNVARA-gebouw

Een 41-jarige man uit Breda is vorige maand opgepakt nadat hij met een vuurwapen en mes het BNNVARA-gebouw in Hilversum was binnengelopen. Hij verklaarde daar dat hij presentator Tim Hofman om het leven wilde brengen, zo heeft de omroep bekendgemaakt.

Het personeel van BNNVARA is vandaag op de hoogte gesteld. Ook de VPRO en Human, die in hetzelfde gebouw in Hilversum zitten, zijn geïnformeerd.

Verdachte wilde Hofman al eerder op de dag ontmoeten

Het incident gebeurde ‘s avonds op 6 september van dit jaar. De Bredanaar meldde zich bij de beveiliging van het pand met de mededeling dat hij Hofman om het leven wilde brengen. Hierop schakelde de beveiliging direct de politie in, waarna de man al snel aangehouden kon worden. Het weekblad Panorama suggereerde dat er ook explosieven zouden gevonden zijn in het pand, maar BNNVARA spreekt dit in een verklaring tegen.

De man was al eerder op de dag langs geweest bij de receptie van BNNVARA om een ontmoeting te regelen met Hofman. Dit lukte echter niet, waarna hij ‘s avonds terugkeerde naar het pand.

Motief onduidelijk

Wat het motief van de man was, is nog niet duidelijk en wordt nog door de politie onderzocht. Hij is in ieder geval geen ex-werknemer van BNNVARA of een andere omroep. Ook heeft hij niet in het programma BOOS van Hofman gezeten. De Bredanaar zit al sinds 6 september vast.

BNNVARA-directeur Lonneke van der Zee zegt dat het incident grote indruk heeft gemaakt op de omroep. In de verklaring stelt ze dat de eerste zorg is uitgegaan „naar Tim, de beveiliger en receptiemedewerker in kwestie en het redactieteam van BOOS”. „Vanzelfsprekend had het nieuws over deze gebeurtenissen grote impact. Zij hebben de hulp gekregen die nodig is om dit te kunnen verwerken. Het is weerzinwekkend dat we te maken hebben gehad met zo’n ernstig incident.”

Op Instagram reageert Hofman ook op het incident, na enkele weken van stilte. „Ik moet zeggen dat ik wel even moet slikken als ik het zo in de krant lees, maar ik ben evengoed blij ben dat er geen kogel door mijn voorhoofd is gegaan. Ik leef nog.”



