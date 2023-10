Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zangeres Sarita vertelt over doodgeschoten partner Siki: ‘Heel leeg en eenzaam’

Zangeres Sarita Lorena had hem eindelijk gevonden: de ware. Lorena liep muziekproducer Siki Martina op een festival tegen het lijf en wist het eigenlijk direct. „Vanaf dag één was het gelijk raak en het is nooit meer uitgegaan”, vertelt Lorena in Who’s That Girl. Maar het sprookje van de twee kwam vorig jaar abrupt ten einde, toen Martina werd doodgeschoten in Rotterdam.

„Toen stortte mijn wereld in, ik geloofde het niet eens.” In Beste Zangers vertelde Sarita Lorena al eens over die verdrietige tijd.

‘Dit is hem’

In Who’s That Girl, een serie waarin bekende Nederlandse vrouwen hun levensverhaal delen, blikt Lorena terug op de relatie met Martina. „Ik heb Siki ontmoet op een festival. Gelijk was ik helemaal in de ban van die jongen. Hij zag er zo mooi uit. Rastaman, lange haren, tatoeages. Ik dacht: dit is hem.” Ook Martina was op slag verliefd op Lorena. „We zijn gelijk gaan samenwonen”, vertelt Lorena.

Lorena beschrijft Martina als een heel hardwerkende man. „Hij was gedreven en gemotiveerd, grappig. Hij had wel gewoon zijn gekke trekjes.” De liefde tussen hen was volgens de zangeres „onvoorwaardelijk”. „We hebben elkaar op onze dieptepunten gezien, maar ook op onze hoogtepunten. We wisten altijd dat het goed zat tussen ons.”

Siki doodgeschoten

Maar dat Lorena ooit zo’n dieptepunt zou meemaken als in juli vorig jaar, had ze niet kunnen bedenken. Op 22 juli was Lorena thuis met een neefje van Martina. Martina was even de deur uit, met de belofte dat hij zo terug zou komen. „Maar dat ‘zo terug’ werd steeds langer en langer”, vertelt Lorena, die al een slecht voorgevoel had. „Toen kreeg ik een telefoontje. Daar kreeg ik te horen dat hij was overleden. Toen stortte mijn wereld in, ik geloofde het niet eens.”

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Dat wordt nog steeds onderzocht. Wel heeft Lorena van het Openbaar Ministerie gehoord dat Martina met drie wapens is doodgeschoten. Maar Martina zelf zou volgens de zangeres geen wapen bij zich hebben gehad.

Survival mode

Na het telefoontje ging Lorena door een turbulente periode heen. „Je zit in survivalmode. Je wilt het begrijpen, maar je kunt het niet begrijpen, omdat je het niet weet.” Een lange tijd had Lorena ook nog het gevoel dat Martina gewoon thuis zou komen. „Als je je wederhelft kwijt bent, voel je je gewoon heel leeg en heel eenzaam.”

Lorena heeft daarom een aantal maanden na het incident hulp gezocht. Ook heeft ze het schrijven van muziek weer langzaam opgepakt. „Ik weet dat hij niks liever wilde dan dat ik doorging met muziek”, vertelt de zangeres emotioneel.

Who’s That Girl kijk je terug via NPO Start.

