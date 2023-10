Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Carolien onthult: ‘Veel liefdesverdriet’

In het laatste seizoen van B&B Vol Liefde eindigde Bram met Carolien, maar in de reünie-aflevering werd het al snel duidelijk dat de twee niet voor elkaar gemaakt waren. Carolien vond Bram héél erg leuk, hij haar toch niet zo.

Da’s pijnlijk en al helemaal als hij daarna vrij snel verder gaat. Esra kwam in zijn leven en dat is precies wat hij zoekt.

Hoe gaat het nu met Carolien?

Je maakt nogal wat mee, als deelnemer aan het programma B&B Vol Liefde. Je reist naar een ander land af in de hoop je ware liefde te ontmoeten, maar dat blijkt heel vaak niet het geval te zijn. Dave uit seizoen 2 heeft een reünie georganiseerd waar alle kandidaten bij aanwezig zijn. Zo kunnen ze elkaar allemaal ontmoeten en bijkletsen. RTL Boulevard was hierbij aanwezig en spreekt een aantal van hen. Zo ook Carolien, die afgelopen jaar naar Zweden afreisde voor Bram. Hoe gaat het met haar?

Veel liefdesverdriet

Dat het hele avontuur haar veel heeft gedaan, wordt al snel duidelijk. „Ik heb best wel wat liefdesverdriet gehad ook”, onthult ze. „Het gaat gelukkig een stuk beter, maar ik ben helemaal nog niet toe aan een nieuwe liefde.”

Wel heeft ze een hele leuke dag gehad en heeft ze iedereen uit de andere seizoenen leren kennen.



Sportschool Dave heeft zelfs een live-video gepost vanaf het event, waar je iedereen nog een keer voorbij ziet komen. Een grauwe dag, maar iedereen heeft ‘t wel naar z’n zin.



Bram vond de liefde bij Esra

Bram voelde uiteindelijk niet de klik met Carolien die hij had gehoopt, dus daarom verbrak hij de relatie. Niet veel later was hij aanwezig bij de reünie van Videoland en daar leerde hij Esra kennen, die zich had opgegeven voor Joy. Bram vond haar eerst een ‘Joy-meisje’, maar kwam erachter dat de vork heel anders in de steel zit en dat ze juist heel goed bij hem past. Inmiddels zijn ze samen in Zweden en verblijft Esra voor een langere tijd daar.



