De 5 mooiste treinreizen in Europa volgens slow travel-deskundige Sander Groen: ‘Hele trein op de veerpont’

Al zijn de Zwitserse Bernina Express en de Noorse Bergensbanen nog zo legendarisch, er zijn in Europa wel meer treinreizen te maken. Treinreizen in Europa die misschien minder bekend, maar minstens zo mooi zijn.

Reisjournalist Sander Groen is gespecialiseerd in slow travel en schreef het binnenkort te verschijnen boek Tussen de rails: De 35 mooiste treinreizen van Europa.

Op verzoek van Metro tipt Groen vijf epische spooravonturen. Wij deden dat zelf ook al eens met drie treinreizen door Europa, toen als alternatief voor vliegen.

De 5 mooiste treinreizen in Europa

1. Italië – Trein op zee

Elke avond om 19.50 uur vertrekt vanuit het imposante treinstation van Milaan een bijzondere nachttrein (je leest hier meer over nachttreinen): de Intercity Notte naar Palermo. Het is met 1500 kilometer een van de langste treinreizen van Europa, die voert van het uiterste noorden in Lombardije via Genua, Pisa, Livorno en Lamezia Terme naar Villa San Giovanni op de punt van de Italiaanse laars. Dat is nog niet het eindpunt, want daar rijdt de gehele trein de veerboot op, voor de overtocht over de Straat van Messina naar Sicilië.

Nu de spoorveren tussen Duitsland, Denemarken en Zweden zijn gestaakt, is dit sinds 2020 de laatste spoorpont van Europa. Het heet dan wel een nachttrein, maar een groot deel van de reis langs de Tyrreense-Zeekust, vanaf Salerno zo ongeveer, wordt overdag afgelegd. Tegen het einde van de middag arriveert de trein na bijna een etmaal in Palermo. Dit is met stip de meest epische treinreis van Italië.

2. Montenegro – Dwars door de Zwarte Bergen

De door dictator Tito aangelegde spoorlijn van de Montenegrijnse badplaats Bar naar de Servische hoofdstad Belgrado is 476 kilometer lang. Er rijdt ook een nachttrein, maar beter reis je overdag, want deze spectaculaire spoorlijn loopt dwars door de Zwarte Bergen waar Montenegro haar naam aan dankt: van de Adriatische Zee over het Meer van Shkodër, via hoofdstad Podgorica, dwars door de Moracakloof en over Europa’s hoogste spoorbrug, naar het bergstadje Kolasin.

De trein rijdt ’s morgens heen en ’s avonds terug, wat voldoende gelegenheid biedt voor een lunch met een lokaal stoofpotje en een bezoek aan een van ’s lands mooiste nationale parken: Biogradska Gora is een van Europa’s laatste drie oerbossen, waar de bomen vijf eeuwen oud zijn en waar wolven en beren wonen. Doorreizen tot eindpunt Belgrado kan ook; dan duurt de treinreis een half etmaal.

Nog meer parels van treinreizen in Europa

3. Frankrijk – Het geheim van de Blauwe Trein

Als een verwende Engelse miljonairsdochter in een trein naar de Franse zuidkust wordt vermoord en beroofd van een wereldberoemde robijn, moet detective Hercule Poirot het mysterie ontrafelen. De trein die Agatha Christie inspireerde tot haar tiende misdaadroman was de Méditerranée Express, alias Le Train Bleu. Deze luxetrein was destijds zo beroemd als de Oriënt Express en reed bijna een eeuw lang van Parijs naar de Rivièra.

In 2003 zette spoorwegmaatschappij SNCF er een punt achter, maar in 2021 werd de legendarische treinverbinding hersteld, ditmaal als Intercités de nuit van Parijs naar Nice. Begin de reis in het Gare de Lyon met een diner in het uitbundig met bladgoud en guirlandes gedecoreerde stationsrestaurant Le Train Bleu. Arriveer de volgende ochtend uitgerust aan de Côte d’Azur, waar het leven nog net zo luxueus is als in de hoogtijdagen van de Blauwe Trein.

4. Groot-Brittannië – Boemelen door de Hooglanden

Glinsterende meren, donkere bossen, zompige moerassen, krioelende rivieren, een woeste wildernis op de hoogvlakte, middeleeuwse kastelen en eindeloze vergezichten: de West Highland Line is de mooiste spoorlijn van Schotland en is zelfs meer dan eens verkozen tot de mooiste ter wereld.

De enkelsporige lijn loopt van Glasgow door de meest afgelegen uithoek van het land en het nationale park Loch Lomond and the Trossachs via duizend-en-een bochten naar de Atlantische fjordenkust en stopt in afgelegen gehuchten die vaak alleen per trein bereikbaar zijn. Eindpunt is het pittoreske en piepkleine vissersdorp Mallaig, waar veerboten vertrekken naar de eilanden Skye, Muck, Egg en Rum. De lijn is 264 kilometer lang en de reis duurt ruim vijf uur. Maar stap onderweg ook eens uit, bijvoorbeeld voor een natuurwandeling, een bezoek aan het stationsmuseum in Glenfinnan of een selfie met het Harry Potter-viaduct.

5. Polen – De slaaptrein naar Hel

Terwijl nachttreinen in West-Europa in de afgelopen decennia stuk voor stuk werden uitgefaseerd, bleven ze in Polen gewoon rijden. Je kunt er slapend het hele land mee door, van west naar oost en van zuid naar noord. Een van die nachttreinen was in 1959 het decor voor Pociag (‘Trein’), een hitchcockiaanse filmklassieker in artistiek zwart-wit. Ruim zestig jaar later rijdt diezelfde slaaptrein nog altijd.

Stap in Krakau in, maak een tussenstop in Lodz, de filmhoofdstad van Polen, en arriveer ’s ochtends zevenhonderd kilometer verderop in Hel. Ondanks de naam lijkt dat schiereiland in de zomer meer op de hemel, met een 25 kilometer lang wit zandstrand, goede hotels, visrestaurants in houten vissershuizen, bossen en duinen plus alle dagen zonneschijn. Hier vieren de Polen zelf graag vakantie – vandaar die rechtstreekse slaaptrein helemaal vanuit het zuiden. Welkom in Hel.

🖊️ Auteur treinreizen in Europa Sander Groen (1971) is reisjournalist voor de Volkskrant, National Geographic Traveler, Knack Weekend, De Morgen en andere Nederlandse en Belgische kranten en tijdschriften. Zijn eerste boek is verschenen bij uitgeverij Spectrum en staat vol meeslepende reisverhalen over epische treinreizen plus praktische tips voor het plannen van je eigen treinvakantie. Tussen de rails: De 35 mooiste treinreizen van Europa ligt op 10 oktober en de winkel en is nu al te bestrellen.

