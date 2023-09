Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze Spaanse dorpen betalen je veel geld om erheen te verhuizen

Twijfel je om deel te nemen aan Het Spaanse Dorp? Naast het tv-programma bestaan er nog manieren om permanent onder de zuiderse zon te leven. Deze gehuchten betalen je zelfs een aardige som geld om erheen te verhuizen.

Qua levenskwaliteit is er geen betere plek op aarde dan Nederland. Maar na een zomer vol grijze wolken, klinkt een gesponsorde emigratie naar de zon als muziek in onze doorregende oren.

Het Spaanse Dorp dat jou betaalt om erheen te verhuizen

Het geliefde tv-programma Het Spaanse Dorp is sinds enkele weken op de buis. Deelnemers vechten onderling uit wie zich permanent mag vestigen in een Spaans droomhuis dat de koppels samen opkalefateren. Gelukkig kun jij al deze moeite in Nederland laten.

Want er zijn Spaanse dorpen die je fikse sommen geld betalen om erheen te verhuizen.

Ponga, Asturië

Gezinnen die besluiten te emigreren naar Ponga, een dorpje van 600 inwoners in het heuvelachtige noordwesten van Asturië in Spanje, krijgen daar 3000 euro voor zolang ze er vijf jaar blijven wonen. Sterker nog: voor elk kind dat geboren wordt, ontvang je een extra 3000 euro op de rekening.

Rubía, Galicië

Het Spaanse dorp Rubía in de provincie Orense ligt in het midden van Galicië, vlakbij een nationaal park en slechts twee uurtjes rijden van bedevaartsoord Santiago de Compostella. Elke nieuwe inwoner krijgt van de gemeente gratis en voor niets 100 tot 150 euro per maand, alleen om er te blijven.

Griegos, Aragón

Tegen betaling kun je je ook voegen bij de 143 inwoners van Griegos; de op één na hoogst gelegen gemeente van het land. Je krijgt zelfs drie maanden gratis huur en mocht je daarnaar op zoek zijn: ook een baan. Allemaal op kosten van het Spaanse dorp. Na de eerste drie maanden, dien je slechts 225 euro per maand af te tikken aan huur. En voor elk schoolgaand kind, krijg je daar nog eens 50 euro korting bovenop. Bekijk hieronder het tranentrekkende promofilmpje.

A Xesta, Galicië

Het Spaanse dorp A Xesta in de regio Galicië biedt dan weer huurprijzen aan van slechts 100 euro per maand voor al wie er komt wonen. Hele lappen grond verwisselen daar zelfs van handen voor een schamele 200 euro, in de hoop de afnemende bevolkingscijfers een halt toe te roepen.

