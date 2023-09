Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blijft jouw badjas nooit dicht zitten? Met deze truc knoop je hem pas echt goed vast

Het omknopen van je badjas: waarschijnlijk doen we het bijna allemaal op dezelfde manier en zonder er echt bewust bij na te denken. Ceintuur langs de achterkant, door de lussen aan de zijkant en dan voor je lichaam dichtknopen. Maar dit blijkt niet de enige en zeker ook niet de beste manier te zijn om je badjas dicht te knopen.

Op de klassieke knoopmanier kan het namelijk nog weleens gebeuren dat de badjas onverhoopt openvalt…

Badjas valt niet meer onverhoopt open

De Canadese TikTokker Megan Garland heeft een truc om dat nooit meer te laten gebeuren. Geen ongemakkelijke saunamomenten waarbij je badjas plots opvalt dus. In plaats van de ceintuur van je badjas om je heen te doen en bij je buik dicht te knopen, doet Garland het deels andersom.

Ze steekt de ceintuur ómgekeerd door de twee lussen bij haar middel heen (en dus niet langs de achterkant), pakt beide uiteinden vast en maakt vervolgens een strik aan de voorkant. In een TikTok-video, die inmiddels al bijna drie miljoen keer is bekeken, laat ze haar hack zien. Op deze manier zit de knoop strakker en is de kans dat je badjas per ongeluk openvalt een stuk kleiner.

Op de video komen talloze reacties binnen. Sommige positief, variërend van „zo moet dat dus” tot „had ik dit maar eerder geweten” en sommige wat minder enthousiast. „Te veel moeite om hem aan en uit te doen”, schrijft één iemand. „En de lussen zullen zo sneller kapotgaan”, voegt een ander toe.

Om de paar dagen wassen

Op welke manier je je badjas ook omknoopt: het is bij veel mensen een favoriet kledingstuk om in te relaxen. Eén die ook veel mensen vergeten om bijna net zo vaak te wassen als normale, alledaagse kleding. De ideale wasfrequentie van een badjas is namelijk al na zo’n drie à vier keer dragen, vertelde Philip Tierno, microbioloog en patholoog aan de Amerikaanse universiteit NYU, eerder aan The Independent.

