De 10 landen met de beste levenskwaliteit en nummer 1 raad je nooit

Knijp maar in je handjes als je in Nederland woont, want volgens een wereldwijde index bestaat er geen plek op onze planeet waar de levenskwaliteit hoger is dan in Nederland. Hoe komt dat? En welke landen staan er nog in de top tien?

Blijkbaar kan het veel erger. Onlangs namen we al de duurste landen om te wonen en te leven in 2023 onder de loep. Daar staat Nederland nog buiten de top twintig. Maar er zijn signalen dat de economische recessie ons eerder dan later zal treffen. Toch is de levenskwaliteit momenteel nergens hoger dan in Nederland, zo blijkt uit cijfers van Numbeo.

De landen met de hoogste levenskwaliteit anno 2023

Numbeo is een crowdsourced en wereldwijde database van onder andere consumentenprijzen, misdaadcijfers en gezondheidszorgstatistieken. Het bedrijf stelt zijn ruim 750.000 gebruikers in staat om gegevens te delen over de levenskwaliteit van de landen en steden waar ze wonen. Geen kleine steekproef dus. Om de levenskwaliteit van landen te bepalen, kijkt Numbeo naar de volgende statistieken:

Levenskosten en koopkracht

Betaalbaarheid van huisvesting

Vervuiling van water en lucht

Misdaadcijfers

Kwaliteit van de zorg

Verkeer

Op de wereldkaart hieronder zie je dat de levenskwaliteit op basis van deze cijfers in het Westen veruit het hoogst is.

De drie landen met de laagste levenskwaliteit op aarde zijn Nigeria, Bangladesh en Venezuela, waar inflatie natuurlijk al langer lelijk huishoudt. Gelukkig mogen we in Nederland dus niet klagen in vergelijking met de rest van de planeet, al bestaan er minimale verschillen in de top drie van landen met de hoogste levenskwaliteit.

Rang Land Index Levenskwaliteit 1 Nederland 196,7 2 Denemarken 194,7 3 Zwitserland 193,6 4 Luxemburg 192,9 5 Finland 190,5 6 IJsland 187,5 7 Oostenrijk 185,8 8 Oman 184,7 9 Australië 183,0 10 Noorwegen 182,7 11 Duitsland 179,0 17 Verenigde Staten 172,7 21 Verenigd Koninkrijk 166,4 27 België 157,3 30 Frankrijk 153,8

Dus voor alle Nederlanders die naar België verhuizen (en het zijn er heel veel), denk er nog maar eens goed over na. Bij het oversteken van de grens zak je zo maar eventjes 26 plaatsen op de wereldranking wat levenskwaliteit betreft. En dan hebben we het nog niet eens over de wegen gehad.