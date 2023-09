Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Slimste Mens-finalist krijgt bak kritiek over zich heen door tijdrektruc

Ze mag dan in de finaleweek van het 24ste seizoen van De Slimste Mens zitten, het publiek moet niet veel hebben van de manier waarop Renée Kapitein het spel speelt. Volgens kijkers is het een onsportief spelletje, toch brengt het haar iedere keer naar de top.

Deze week wordt de finaleweek van De Slimste Mens gespeeld en aan het einde van de week zal bekend worden wie dit seizoen de slimste is. Als het aan kijkers ligt, is dat niet Kapitein.

Eerder kreeg Kapitein al de wind van voren van kijkers, omdat ze aflevering na aflevering met haar benen opgetrokken in de deelnemersstoel van De Slimste Mens zit. Gisteravond viel het publiek opnieuw over haar heen.

Negende aflevering in De Slimste Mens

Ze zat gisteren in haar negende aflevering en nam het op tegen finalisten Tom Kleijn en Aimee Kiene. Laatstgenoemde en Kapitein stonden tegen over elkaar in het slotduel om een plek in de halve finale te bemachtigen.

Uiteindelijk kreeg Kapitein die plek, maar de manier waarop haar dat lukte, beviel de kijkers totaal niet. Als het Kapiteins beurt is om een vraag te beantwoorden, staat ze met 110 seconden flink op voorsprong van Kiene. Omdat ze de vraag niet weet, laat ze de teller aflopen totdat ze net onder de tijd van Kiene staat, zodat de volgende vraag als eerste mag beantwoorden.

Verontschuldiging

„Gaan we dit nu al doen?”, vraagt ze zich hardop af. Kiene kijkt haar vragend aan, terwijl Kapitein de seconden wegpraat. „Sorry”, verontschuldigt haar tegenspeler zich.

Uiteindelijk levert het Kapitein de winst van de kwartfinale van De Slimste Mens op en speelt ze Kiene weg. In de studio werd voor haar geklapt, maar op digitaal applaus van het thuispubliek kon ze niet rekenen. Op social media kreeg ze een storm van kritiek over zich heen. ‘Mateloos irritant’ en ‘onsportief’ werd het genoemd.



Ik vind dit niet tactisch, en dan verdien je het niet de slimste te zijn. Echt slim zijn doe je door veel vragen gewoon goed te beantwoorden. Zo onsportief. #deslimstemens — Tessa🍂 (@semivillain) September 6, 2023



#deslimstemens ik vind dat onsportieve spelen mateloos irritant. — Kimmie (@kimmiewitteman) September 6, 2023



#deslimstemens minstens zo irritant is dat die Philip als Renee weer zich laat afzakken zegt dat ze tactisch zo sterk is — Frans Visscher (@visschef) September 6, 2023



Aimee is sportief om haar te feliciteren. Ik zelf had het nooit gedaan. Had lekker mijn dikke middelvinger opgestoken naar haar #deslimstemens — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) September 6, 2023

Er werd zelfs gepleit voor andere spelregels in het volgende seizoen van De Slimste Mens. Maar of dat ervan gaat komen, moet nog maar blijken.



Kunnen ze volgend seizoen geen regel instellen dat iemand in de finale na 5 seconden mompelen zonder zinnig antwoord zijn of haar beurt verliest? Tactisch m'n reet. #deslimstemens — Denniz (@DennizRs) September 6, 2023

