Dit is waarom je beter geen korte broek of jurkje aantrekt voor een vlucht

Ga je naar een warm land op vakantie met het vliegtuig, dan pas je je kleding daar natuurlijk op aan. Dat betekent dat je die korte broeken en shirts uit de kast trekt. Jassen en lange broeken laat je het liefst zoveel mogelijk thuis. Maar beter doe je tijdens de vlucht nog een lange broek aan, adviseert een steward op TikTok aan zijn volgers.

Want vakantiegangers die al tijdens een vlucht korte broeken of een jurkje dragen? Die pakken het niet slim aan, zegt cabinepersoneelslid Tommy Cimato, die op het sociale medium vaker zijn reistips en ervaringen in het vliegtuig deelt. Je doet er beter aan een lange broek aan te trekken. Als je dan comfortabele kleding aan wil tijdens de vlucht, gebruik dan een lange joggingsbroek. Dit is waarom.

Laat die korte broek of jurk nog even in de koffer

Als je korte broeken of jurkje draagt, komen je benen gegarandeerd in contact met allerlei vervelende dingen, zegt Tommy Cimato in een video die al honderdduizenden keren is bekeken. De steward van een luchtvaartmaatschappij doelt op bacteriën die in het vliegtuig en op de stoelen leven. Dat kan lelijke gevolgen hebben voor je huid. Zo kun je er uitslag van krijgen.

De steward zegt dat het dragen van een korte broek hetzelfde is als met je hoofd tegen het raam leunen, wat hij ook vaak genoeg ziet. Maar ook daar zijn ontzettend veel handen langs geweest, waarschuwt hij. Daardoor weet je niet wat er allemaal voor viezigheid op zit. En schoonmaken? Dat gebeurt wel, maar heel grondig nu ook weer niet.

Steward deelt meer tips wat je niét moet doen tijdens een vlucht

„Het is hetzelfde als het raam, je weet nooit hoe schoon het zal zijn. Dus als je een lange broek draagt, heb je minder ziektekiemen. Door een lange broek te dragen vermijden passagiers direct contact met de stoel en zijn ze beter beschermd tegen ziektekiemen in het vliegtuig”, zo geeft hij zijn volgers mee.

Hij gaat verder: „Val niet in slaap en leun niet met je hoofd tegen het raam. Je bent niet de enige die dat heeft gedaan en je weet niet hoeveel mensen of kinderen hun handen of andere dingen aan het raam hebben afgeveegd.”

Overigens geeft de TikTokker nog andere tips aan zijn volgers wat je niet moet doen in het vliegtuig. Zo is het belangrijk dat je de spoelknop in de vliegtuigtoiletten niet aanraakt. „Raak de spoelknop nooit met blote handen aan!”, zegt hij. „Het is eerlijk gezegd gewoon super onhygiënisch en behoorlijk vies, dus als je doorspoelt, gebruik dan een servet of tissue die in het toilet ligt.”

