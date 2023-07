Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je oren ‘poppen’ in het vliegtuig (en wat je eraan kunt doen)

Heb je ook altijd last van oren die poppen tijdens het opstijgen in een vliegtuig? Dan heb je last van vliegtuigoren. Een Amerikaanse arts legt uit waarom je oren ‘poppen’ en wat je er aan kunt doen.

Vliegen kan nogal wat ongemakkelijkheden met zich meebrengen. Van een opgeblazen buik, vochtophopingen rondom je voeten en pijnlijke oren. Voor het laatste is zelfs een speciale term: vliegtuigoren.

Vliegtuigoor

„Een vliegtuigoor is een aandoening die wordt veroorzaakt door een verschil in luchtdruk tussen het binnenoor en de omgeving van het vliegtuig”, zegt art Dr. John Whyte bij WebMD tegen Huffington Post. Wanneer een vliegtuig stijgt of daalt, verandert de druk. Terwijl de druk in ons middenoor in eerste instantie gelijk blijft. Het trommelvlies wordt hierdoor naar buiten of naar binnen geduwd en dit kan voor pijnklachten of een dof gevoel zorgen of het lijkt alsof je oren verstopt zitten.

„De drukveranderingen kunnen ertoe leiden dat het trommelvlies wordt uitgerekt of, in zeldzame gevallen, zelfs scheurt”, zegt Whyte.

Bepaalde factoren zoals een verstopte neus, luchtweginfecties of allergieën kunnen de symptomen verergeren. Ook kleine kinderen hebben vaak meer last bij stijgen en dalen omdat hun gehoorgangen veel kleiner zijn.

Wat kun je doen om het poppen van je oren te voorkomen?

De arts legt uit dat het belangrijk is om de buis van Eustachius te openen. Dit kan door slikken, geeuwen of het snuiten van de neus. Heeft je moeder altijd kauwgom bij zich als ze gaat vliegen? Dat is helemaal niet zo gek, want soms kan het helpen om te zuigen op een pepermuntje of om kauwgom te kauwen, omdat je hiermee meer speekselafscheiding veroorzaakt waardoor je automatisch meer gaat slikken.

Helpt dit niet? Dan kan de valsalva-manoeuvre ook nog helpen. Hierbij knijp je je neus dicht en blaas je zachtjes terwijl je mond gesloten blijft. Verder is het aan te raden om tijdens de vlucht veel water te drinken, alcohol te beperken en ook kun je tijdens het opstijgen en landen beter wakker blijven.

Als laatste tip geeft dr. Whyte nog het advies om speciale oordopjes met een integraal filterelement of drukverminderaar te dragen tijdens de afdaling. Deze oordopjes hebben een keramisch filter. Omdat keramiek poreus is, laat het een beetje lucht door, zodat de oren meer tijd hebben om de druk ‘gelijk te maken’.