Vreemde drollen in het buitenland: waarom het normaal is en wat je kunt doen

Niemand wil op het toilet zitten terwijl ze op een leuke of exotische plek zijn. Ook als je op reis bent, kun je last krijgen van buikpijn. En dat zorgt meestal voor ietwat vreemde drollen.

Misschien is het eten van slechte schelpdieren van een buffet wel de oorzaak. Maar het kan ook te maken hebben met het feit dat je darmen van streek raken als je reist. Volgens de wetenschap hebben je darmen een soort jetlag als je reist.

Waarom je van die rare drollen hebt als je op vakantie bent en wat je kunt doen

In je spijsverteringskanaal leven biljoenen bacteriën, virussen en schimmels. Als je naar een nieuwe plek gaat, kunnen ze van streek raken. De kleine organismen worden net als jij beïnvloed door veranderingen in je slaapschema, dieet en blootstelling aan nieuwe bacteriën en schimmels.

Raja Dhir, CEO van Seed Health, legt uit dat de manier waarop deze microben op die veranderingen reageren, kan leiden tot overactieve darmen. Het goede nieuws is dat de vreemde drollen of andere complicaties kunnen worden voorkomen. Er zijn een paar manieren om dit probleem een halt toe te roepen.

1. Stuur op tijd bij

Als je door tijdzones reist, is het handig om op tijd aan het tijdsverschil te wennen. Een paar dagen voor je reis kun je al beginnen met het geleidelijk veranderen van je routines. Op die manier went je lichaam aan de nieuwe tijdzone.

Het is ook belangrijk om genoeg te slapen in de dagen voorafgaand aan de reis. Je slaapcyclus heeft invloed op de spijsvertering. Voldoende slaap krijgen helpt om de spijsvertering soepel te laten verlopen.

2. Beweeg genoeg

Langdurig zitten, zoals in een auto of vliegtuig, kan de spijsvertering vertragen omdat de buikorganen worden samengedrukt. Als gevolg hiervan werkt je spijsvertering niet op volle kracht en heb je meer kans op symptomen zoals vreemde drollen en diarree.

Zorg er daarom voor dat je minstens één keer per uur opstaat als je in een vliegtuig of trein zit. Als je met de auto reist, plan dan pauzes in om je benen te strekken.

3. Blijf gehydrateerd tegen rare drollen

Water is belangrijk voor de gezondheid van je ontlasting. Het houdt voedsel in beweging door je spijsvertering. Poep bestaat namelijk voor 75 procent uit water.

Pas daarom op dat je tijdens het reizen niet uitdroogt. Ook het drinken van alcohol of cafeïne kan je uitdrogen, let daar ook goed op.

4. Eet voldoende vezels

Op vakantie eten mensen vaak voor hun plezier. Maar het eten van ongezond voedsel kan die vervelende drollen veroorzaken.

Het is belangrijk om genoeg vezels binnen te krijgen voor een gezonde ontlasting. Probeer bijvoorbeeld regelmatig bessen, noten, zaden en andere vezelrijke snacks te eten.

5. Overweeg probiotica

Probiotica zijn kleine organismen die je kunt slikken om je darmen gezond te houden. Ze voorkomen problemen zoals een opgeblazen gevoel.

Probiotica kunnen ook je immuunsysteem versterken en je beschermen tegen ziektes. De kleine organismen zijn te koop bij de apotheek.

