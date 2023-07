Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel meer wordt je huis waard met een aanbouw, volgens Funda

Eén van de manieren om je woning in waarde te laten stijgen volgens Funda? Een aanbouw. Niet alleen extra leefruimte voor jezelf, maar financieel ook een aantrekkelijke optie. Maar wat levert zo’n aanbouw op?

Dat is grotendeels afhankelijk van de plaats waar je koopwoning staat. Want de vierkante meterprijs in de goedkoopste en duurste gemeente van Nederland ligt behoorlijk ver uiteen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Volgens Funda kun je grofweg stellen dat je woningwaarde met 60 tot 100 procent van de verbouwingskosten toeneemt.

Kosten van een aanbouw volgens Funda

Om een aanbouw te realiseren, moet je eerst natuurlijk wel een duit in het zakje doen. Volgens vastgoedplatform Funda betaal je voor een casco stenen aanbouw van zo’n 9 vierkante meter – 3 bij 3 meter – een gemiddeld bedrag van 20.500 euro. Let wel, dan is er nog niets afgewerkt, een eventuele doorbraak nog niet gerealiseerd en de afwerking en inrichting zijn ook niet meegenomen in dit bedrag. Heb je meer ruimte en kies je voor 12 vierkante meter extra – 4 bij 3 meter? Dan kost die drie vierkante meter extra ruimte relatief weinig, namelijk zo’n 2500 euro extra, stelt Funda. Voor de casco stenen aanbouw van 12 vierkante meter kom je uit op een bedrag van 25.000 euro.

Per vierkante meter betaal je bij een aanbouw van 9 vierkante meter dus grofweg 2280 euro. Met 12 vierkante meter ligt dat bedrag al een stuk lager: namelijk op 2083 euro.

💡 Heb ik een bouwvergunning nodig? Voordat je de bouwplannen in gang zet, is het belangrijk om te checken of je een vergunning nodig hebt en deze zo nodig aan te vragen. Daar meer over weten? Check dan het Omgevingsloket van de overheid.

Ga je voor een goedkopere optie? Dan behoort een aanbouw van hout ook tot de mogelijkheden, maar een houten aanbouw zal uiteindelijk ook minder opleveren dan een stenen of glazen uitbreiding van je huis. Daarnaast: hoe beter de extra leefruimte geïsoleerd is, hoe hoger de opbrengst uiteindelijk zal zijn.

De baten van extra woonruimte

We hebben het hier vooral over de financiële baten van die aanbouw. De gemiddelde vraagprijs voor één vierkante meter woning in Nederland bedraagt volgens Huizenzoeker momenteel 3614 euro. Heb jij 9 vierkante meter extra woonruimte aan de woning toegevoegd, dan levert dat bij een gemiddelde vraagprijs per vierkante meter zo’n 32.526 euro op. Heb jij 12 vierkante meter aan de woning toegevoegd? Dan levert dat bij een gemiddelde vraagprijs al 43.368 euro op. Met verbouwingskosten van respectievelijk 20.500 of 25.000 euro, levert een aanbouw in dit geval 12.026 of 18.368 euro op.

Opbrengst in de goedkoopste en duurste gemeente

Natuurlijk kunnen de kosten voor een aanbouw in praktijk variëren en bovendien ligt de vraagprijs per vierkante meter op de huidige woningmarkt ver uiteen. Heb jij een woning in de goedkoopste gemeente van Nederland, Pekela? Dan kun je je afvragen of een aanbouw wel rendabel is. Daar ligt de gemiddelde vierkante meterprijs namelijk op een bedrag van 1995 euro. Wellicht dat dan de verbouwingskosten zwaarder wegen, dan dat het onderaan de streep oplevert.

Ben jij in het bezit van een koopwoning in de hoofdstad Amsterdam – en kun je een vergunning krijgen voor een aanbouw? Dan legt een aanbouw bij een gemiddelde vierkante meter prijs van 7500 euro je geen windeieren. Weet jij 9 vierkante meter extra woonruimte te realiseren met de door Funda geschatte verbouwingskosten van 20.500 euro? Dan levert de aanbouw – min de verbouwingskosten – je 47.00 euro op. Ga jij voor nog meer extra ruimte, namelijk 12 vierkante meter voor de prijs van 25.000 euro? Dan verdien je wellicht 65.000 euro met deze investering.