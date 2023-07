Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slaapt je baby slecht? De ‘Pick Up, Put Down’ slaapmethode is mogelijk de oplossing

Nou ja, DE oplossing is misschien wat overdreven. Maar het is het in elk geval waard deze slaapmethode te proberen als je wallen regelmatig op de grond hangen na weer een onrustige nacht. Deze methode om baby’s rustig te leren slapen vergt behoorlijk wat geduld, maar schijnt goed te werken.

Je hebt grofweg twee type ouders: zij die hun baby bij het eerste huiltje al uit bed halen en/of hun kind continu bij zich houden omdat hij of zij dan het rustigst slaapt. En dan heb je de ouders die hun kind laten huilen tot ‘ie vanzelf weer in slaap valt. De Pick Up, Put Down (PUPD) methode zit daar ergens tussenin.

Slaapmethode: Pick Up, Put Down

De PUPD methode is bekend geworden door auteur Tracy Hogg. Ze schreef er het boek Secrets of the Baby Whisperer: How to Calm, Connect, and Communicate over. De naam van de methode zegt eigenlijk precies hoe de methode werkt: wanneer je baby niet kan slapen en huilt, pak je ‘m op en wieg je hem totdat hij weer slaperig is. Daarna leg je ‘m weer in z’n bedje. Dit herhaal je net zolang totdat je baby uiteindelijk in slaap valt. Ja, het kost je eerst behoorlijk wat tijd (lees: nachtrust), maar daar krijg je dan na een paar dagen weer heerlijke lange nachten voor terug (zegt Hogg).

Stop, wait & listen

Natuurlijk is elke baby uniek, en er wordt dan ook niet beweerd dat de methode voor alle baby’s werkt. Sommige baby’s bijvoorbeeld zullen juist onrustiger worden van deze methode. Kwestie van proberen dus.

Het is overigens niet de bedoeling dat je meteen bij z’n bedje staat zodra je baby begint te huilen. Door de ‘stop, wait and listen‘ benadering te gebruiken, weet je wanneer je je kind wel of niet moet oppakken. Dit houdt in: ren niet meteen naar je kind als ‘ie huilt, maar luister even goed wat er gebeurt. Misschien is het een klein huiltje dat zo weer over is. Merk je dat je baby geruststelling nodig heeft, dan pak je ‘m wel op.

Bedrituelen

Voordat je begint met het toepassen van de PUPD slaapmethode, is het trouwens wel belangrijk om een vaste bedroutine te creëren. Doe alles steeds in dezelfde volgorde voordat je je kind in bed legt. In bad, voorlezen en dan slapen bijvoorbeeld. Zo weet je baby dat het bijna bedtijd is en komt ‘ie in de juiste ‘mood’ om te gaan slapen.

‘Gecontroleerde tranen’

Het verschil tussen de PUPD en veel andere slaaptrainingen is dat deze methode ‘gecontroleerde tranen’ toestaat. Ouders worden aangemoedigd om hun baby te troosten, maar niet bij de eerste kik.

Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat de baby uiteindelijk níét meer getroost hoef te worden door de ouder, maar dat hij zichzelf kan troosten. Daarom is deze methode perfect voor ouders die geen problemen hebben met een traantje, maar wel willen dat hun kindje uiteindelijk zonder problemen in slaap valt.

