Met je hoofd in de wolken: stewardess deelt tips om te slapen in het vliegtuig

Eindelijk staat die lang verdiende vakantie voor de deur, je ziet jezelf al liggen op een hagelwit strand. Maar eerst staat er nog een urenlange vlucht voor de deur. Ook zo’n moeite met slapen in het vliegtuig? Met deze trucjes van een stewardess val je binnen no-time in slaap.

Ga jij ze uitproberen tijdens je eerstvolgende vlucht?

Tips van een stewardess om te slapen in het vliegtuig

Je hebt van die mensen die voordat het vliegtuig überhaupt de lucht in is, al in dromenland zijn beland. Maar voor veel mensen is slapen aan boord niet bepaald een feestje, helemaal als je in het midden zit, met achter je een hoop krijsende baby’s. Gelukkig heeft stewardess Caroline Continelle een aantal tips. „Als crew ben je ook naast de vlucht vaak onderweg en zo leer je wel het één en ander als het op slapen aankomt”, zegt ze tegen HLN.be.

Ook zin om uitgerust aan te komen op je bestemming? Met deze tips van stewardess Continelli moet het lukken. Onlangs deelde een KLM-stewardess trouwens ook al een opvallende tip: stop één schoen in het kluisje in je hotelkamer. Waarom je dat zou moeten doen, lees je hier.

1. Investeer in een goed nekkussen

Je wil voorkomen dat je wakker wordt op de schouder van je buurman. Een nekkussen biedt uitkomst. Kies voor een exemplaar dat niet te hard is opgeblazen en niet te strak rondom je nek zit. „Zorg dat je voldoende ademruimte hebt en niet volledig ingepakt bent, want dat kan je slaap tegenwerken.” Ligt je nekkussen niet lekker? Probeer hem dan eens om te draaien: draag de opening dus niet bij je kin, maar bij je achterhoofd. Dan kun je je hoofd wat makkelijker naar voren laten hangen.

2. Houd jezelf warm

Het mag op de plaats van bestemming misschien 35 graden zijn, aan boord is het vaak koud. „Het is vaak koeler aan boord en daardoor krijg je het dus eerder koud, neem sokken, een sjaal of een trui mee”, geeft Continelli mee. Uit onderzoek is ook gebleken dat het warm houden van je voeten je slaapkwaliteit kan verbeteren. Draag ook niet te strakke kleding en als je het echt koud blijft houden, kun je altijd een dekentje vragen aan het luchtpersoneel.

3. Zorg dat je gordel zichtbaar blijft

Ben je net lekker in dromenland, staat er een stewardess naast je om je wakker te maken. Dit kun je voorkomen door gewoon altijd je gordel om te houden. „Stel dat er turbulentie is, maar wij kunnen niet zien of je gordel vast is, dan moeten we je wakker maken. Zorg er daarom voor dat je gordel zichtbaar is aan het cabinepersoneel.”

4. Sluit je af voor licht

Zorg dat er altijd een oogmaskertje in je handbagage zit. „Op lange vluchten moeten wij ook verplichte rust nemen. Dan zet ik altijd een oogmasker op, ook al doven we tijdens nachtvluchten de lichten in de cabine. Maar er is altijd wel licht van een smartphone of van tablets”, vertelt de stewardess aan HLN.

5. Let op wat je eet en pas op met alcohol

Bij sommige luchtvaartmaatschappijen kun je onbeperkt alcohol bestellen. Alhoewel het misschien heel lekker lijkt om voor het slapen nog 2 glaasjes wijn te bestellen, kun je dat beter niet doen. „Door alcohol slaap je lichter, en door het luchtdrukverschil heeft alcohol in de lucht een grotere invloed op je gemoedstoestand. Een glaasje wijn telt eigenlijk als twee glazen.”

Ook is het volgens de stewardess beter om voor het slapen nog wat te eten. „Mensen worden vaak moe nadat ze gegeten hebben. Eet niet teveel want een opgeblazen gevoel is niet optimaal. Ook moet je oppassen met suikers want daar kun je weer heel actief van worden. Kies eerder voor groenten of iets met vezels.”

6. Pas op met slaapmedicatie

„Aan boord ervaar je alles anders, dus ook medicatie.” De stewardess raadt dan ook af om aan boord slaapmedicatie te nemen. Moet of wil je toch iets van medicatie nemen? Overleg dan eerst met je arts.

7. Ontspan voor het slapengaan

Probeer je slaaprituelen van thuis mee te nemen naar het vliegtuig. Tuurlijk is het een beetje raar als je uitgebreid yoga-oefeningen gaat doen in het gangpad. „Maar lees je thuis voor het slapengaan een boek? Of kijk je eerst graag een film of serie? Doe dat dan ook in het vliegtuig om je slaperigheid uit te lokken. Zet in het tweede geval wel de helderheid van je tablet of smartphone laag, want blauw licht werkt slaperigheid weer tegen”, aldus de stewardess.