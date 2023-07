Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overledenen omgewisseld in Limburgs dorp en familie op verkeerde begrafenis

Je moet er toch niet aan denken. Dat er een dierbare overlijdt en het lichaam verwisseld wordt met iemand anders, waardoor men bij het verkeerde graf staat te rouwen. Het klinkt onwerkelijk, maar in het Limburgse Voerendaal gebeurde het toch echt. Daar werden de lichamen van twee overledenen verwisseld.

Afgelopen zaterdag werd een 64-jarige man begraven in het Limburgse dorp. Maar zijn uitvaart stond pas maandag gepland. Waardoor bleek dat de man op de verkeerde dag, twee dagen te vroeg, begraven was. En de rouwende familieleden die zijn kist in de grond zagen zakken, bleken niet zijn familieleden te zijn.

Twee overledenen verwisseld bij begrafenis

De familie die maandag bij de uitvaart aanwezig was om de 64-jarige man te begraven, kregen het schokkende nieuws in een volle kerk te horen. Hun dierbare bleek al begraven.

De burgemeester van het dorp Wil Houben heeft inmiddels toestemming gegeven op de man op te graven. „Er was sprake van een persoonsverwisseling”, vertelde Houben. „Ik leef mee met beide families. Zoiets hakt erin. Dit is ook een nachtmerrie voor de uitvaartonderneming. Zoiets gaat misschien eens in de honderd jaar fout.”

‘Triest verhaal voor beide families’

Vandaag sprak de burgemeester uit dat het een heel triest verhaal is voor beide families. „In overleg met de families heb ik besloten de fout te herstellen”, vertelde Houben naar aanleiding van een bericht op 1Limburg dinsdag. Volgens deze nieuwssite is de begrafenis van de 64-jarige man maandag op het laatste moment afgeblazen. Met de families wordt overlegd wanneer alsnog afscheid kan worden genomen van hun dierbare overledenen.

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie sprak uit dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. „Er is immers geen sprake van onnatuurlijk overlijden”, zei ze. De begrafenisonderneming was niet direct voor een reactie beschikbaar. Volgens 1Limburg zou de onderneming een medewerker na het incident ontslagen hebben.