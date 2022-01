Toe aan vakantie? Dit zijn de populairste vakantiebestemmingen in 2022

Vergeet Thailand en Bali: dit jaar reizen Nederlanders liever af naar naar andere vakantiebestemmingen op onze aardbol. De nummer één bestemming van dit jaar is een Europees eiland, waar je meer schapen dan mensen zult vinden.

Colombus Travel en reisorganisatie Riksja Travel onderzochten naar welke landen Nederlanders het liefste willen afreizen in 2022. De grote winnaar in het onderzoek is IJsland, waar 14 procent van de ondervraagden graag naartoe zou willen gaan.

De 10 populairste vakantiebestemmingen voor Nederlanders in 2022

1. IJsland

Dat je voor woeste watervallen, ruige kustlijnen en spectaculaire berglandschappen Europa niet uit hoeft, bewijst IJsland maar weer in dit onderzoek. Vooral natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij deze bestemming. Het eiland is één van de beste plekken om walvissen te spotten, vulkanen te beklimmen en het Noorderlicht te zien. Een gemiddelde vlucht naar IJsland kost je tussen de 120 en 240 euro.



2. Canada

De nummer twee op deze lijst is wederom een bestemming met ongerepte natuur. Canada staat bekend om haar grote populatie beren, nationale parken en liefhebbers van ijshockey. Veel reizigers bezoeken hier de Niagara Falls: de grootste en bekendste waterval ter wereld. Maar ook een bezoek aan steden als Vancouver en Toronto is de moeite waard. Voor ongeveer 650 euro kun je een retourvlucht boeken naar Canada.

3. Argentinië

Ook het geboorteland van koningin Máxima en van de wereldberoemde tango is een populaire bestemming voor de Nederlander dit jaar. Snorkel met zeeleeuwen op Peninsula Valdés of breng een bezoek aan het mythische Patagonië. Maar ook voor de wijnliefhebbers is Argentinië een topbestemming. Gemiddeld vlieg je voor zo’n 700 euro retour naar het Spaanstalige land.

4. Australië

Dat veel mensen een reis willen maken naar down under is begrijpelijk, maar helaas zullen toeristen nog even moeten wachten. Australië is door de coronamaatregelen alleen open voor mensen met een permanente verblijfsvergunning. Tot die tijd dromen we lekker verder over duiken bij de Great Barrier Reef. Het ligt eraan naar welke stad je vliegt, maar een ticket naar Australië kost zo’n 700 tot 1100 euro.

5. Verenigde Staten

Van New York City tot aan Los Angeles: een reis naar de VS staat al jarenlang bovenaan de wishlist van vele reizigers en wij geven ze geen ongelijk. Zo kun je in de Verenigde Staten de grootste bomen ter wereld bekijken in het Joshua Tree National Park. Maar ook de zonsondergang bekijken bij de Grand Canyon is de moeite waard. De Verenigde Staten is gigantisch, dus het hangt er vanaf waar je heen vliegt, maar gemiddeld reken je zo’n 468 euro af voor een vliegticket naar de states.

Populaire vakantiebestemmingen

6. Japan

Roze bloesem, sterke sake en heel veel sushi. Japan is het land van uitersten. Zo is hoofdstad Tokyo hypermodern en heeft Kyoto, de stad van de tempels, een meer traditionele uitstraling. Treed in de voetsporen van professor Kitaro en maak een wandeling over het filosofenpad. Of boek een traditionele Japanse theeceremonie. Eén ding is zeker: je hoeft je niet te vervelen in deze populaire vakantiebestemming. Als je geen tussenstop wilt maken, ben je gemiddeld tussen de 650 en 800 euro kwijt voor een ticket naar Japan.



7. Nieuw-Zeeland

Voor Nieuw-Zeeland geldt helaas hetzelfde reisadvies als voor Australië, maar daar komt binnenkort verandering in. Vanaf 30 april 2022 mogen toeristen en zakenreizigers weer naar dit eiland reizen. Dan kun je weer kiwi’s spotten op Kapiti Island en wandelen in het beroemde Abel Tasman National Park. Hoeveel een ticket gaat kosten, is nog onbekend, maar je kunt uitgaan van een prijs tussen de 800 en 1500 euro.

8. Zuid-Afrika

Olifanten spotten, surfen, wijnen: een reis naar Zuid-Afrika is superdivers en dus is het land al jarenlang geliefd onder vele reizigers. Een bezoek aan Kaapstad mag niet ontbreken, net als een safari in het Kruger Park. Met een beetje geluk spot je zelf walvissen in Zuid-Afrika. Een gemiddelde vlucht kost zo’n 700 euro retour.

9. Cuba

Overal waar je komt in Cuba, zie je de typische oude auto’s, kleurrijke huizen en statige panden. Hoogste tijd voor een bezoekje aan dit Spaanstalige land. Het bijzondere aan een reis naar Cuba is dat het sinds de revolutie van 1959 redelijk vrij is gebleven van westerse invloeden. Een paard met wagen is voor ons misschien een achterhaald vervoersmiddel, maar in Havana wordt het nog veel gebruik in het straatbeeld. Voor een ticket naar Cuba betaal je gemiddeld zo’n 550 euro retour.



10. Lapland

Het was dit jaar hét decor van All you need is love. Zou dat de reden zijn dat Lapland hoog in trek is bij Nederlanders? Wij snappen het wel, met zo’n fotogenieke omgeving. Ga op zoek naar bevroren watervallen en ijsgrotten, maak een huskytocht of pak je ski’s en glij van de bijna verlaten bergtop af. Voor 327 euro boek je gemiddeld een retour naar Lapland.

