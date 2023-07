Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 dingen waar miljonairs nooit geld aan uitgeven maar jij wel

Door te sparen en onverantwoorde aankopen te vermijden, rinkelt misschien later toch de kassa. Dit zijn vijf dingen waar miljonairs nooit geld aan uitgeven, maar jij misschien wel. Dit lijstje komt van Thomas Corley. Als 9-jarige belandde hij in de financiële put toen zijn ouders in één dag tijd van multimiljonair naar platzak gingen.

Gemotiveerd door deze moeilijke jeugd, interviewde de schrijver later 233 miljonairs en 128 mensen in economisch uitdagende situaties om de gedragsverschillen tussen haves en have-nots in kaart te brengen. De bevindingen van dit vijf jaar durende onderzoek noteerde Thomas Corley uiteindelijk in het boek Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals die je via Amazon kunt kopen.

Miljonairs en sparen

Elk rijk persoon die door Corley werd ondervraagd, had op zijn minst een jaarlijks inkomen van 150.000 euro en een vermogen van 2 miljoen euro. En blijkbaar hadden deze 233 miljonairs ook vijf dingen gemeen waar ze nooit geld aan uitgeven.

1. Verwerkt en verpakt voedsel

De ondervraagde miljonairs probeerden zoveel mogelijk voedsel te vermijden waarin conserveermiddelen verwerkt zaten. Biologische eetwaren – en dan voornamelijk lokaal geproduceerd – hadden nagenoeg altijd de voorkeur en dat met een voor de hand liggende reden: je gezondheid is onbetaalbaar.

2. Producten van lage kwaliteit

Ook al spaar je op korte termijn geld uit, kan het aanschaffen van goedkoop vervaardigde producten je later opbreken. Omwille daarvan vissen miljonairs liever één keer een groter bedrag uit de portemonnee. En deze regel hanteren ze niet alleen voor koelkasten of vaatwassers; ook kleding en meubels moeten lang meegaan. Geen IKEA of H&M dus.

3. Grote reparaties aan huis of auto

En als iets toch kapot gaat, proberen miljonairs het niet te repareren, maar vervangen ze het. Wanneer Thomas Corley ze voor de keuze stelde om geld te spenderen aan iets nieuws of aan grote reparaties, kozen ze steevast het eerste. Het bespaart op lange termijn niet alleen centen, maar ook een hoop gedoe en tijdsverlies.

4. Gereedschap en apparatuur

Als de ondervraagde personen de miljonairsstatus hadden bereikt, lieten ze het werk in de tuin, aan en in het huis zo veel mogelijk over aan ingehuurde hulp. Niet meteen met de bedoeling geld uit te sparen op gereedschap, maar eerder om extra tijd te kopen. Velen gaven hun apparatuur weg aan vrienden en familie.

5. Gokken

De meeste rijke mensen die door Thomas Corley werden geïnterviewd, waagden zich nooit aan de goktafel op weg naar hun rijkdom. En zelfs nu er wel geld op de rekening staat, kopen deze miljonairs nooit fiches in een casino of krasloten in de Primera. De CEO’s van de Staatsloterij en Holland Casino dus ook niet.