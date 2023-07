Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na extreme hitte, regen én onweer keert het rustige zomerweer terug

Het is voor nu even gedaan met de extreme hitte en de zware regen- en onweersbuien. Morgen kan het nog tropisch warm worden, maar vanaf woensdag neemt de wisselvalligheid weer af en keert het rustige, Hollandse zomerweer terug.

Dat betekent dat naast geregeld zonneschijn er ook dagelijks buien kunnen voorkomen, zo meldt Weeronline.

Tropische dagen

De week begint met tropisch zomerweer, dankzij een warme zuidenwind. Morgen kan de temperatuur landinwaarts oplopen naar zomerse tot tropische temperaturen van 27 tot 32 graden.

In het westen en het noordwesten wordt het iets minder warm: daar kan de temperatuur oplopen tot 26 graden. Aan het einde van de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, al zullen de buien niet zo hevig zijn als gistermiddag en -avond.

Wisselvallig zomerweer

Vanaf woensdag slaat het weer om. De zon verdwijnt niet helemaal uit het weerbeeld, maar het gaat wel meer regenen. Ook wordt het minder warm: de temperatuur komt dagelijks uit op zo’n 22 à 23 graden.

Aan de kust is het, door een vrij krachtige wind, net iets kouder. Daar loopt de temperatuur op tot maximaal 21 graden. Het is misschien niet het meest ideale zomerweer, maar de temperaturen zijn wel „zeer gebruikelijk” voor juli, zo meldt de weerdienst.

In het weekend wordt het weer wat warmer, met temperaturen boven de 25 graden. Echte uitschieters zoals afgelopen weekend hoeven we niet te verwachten: na het weekend daalt de temperatuur opnieuw en vallen er regelmatig buien.

Storm Poly

De afgelopen week was het weer erg onstuimig in Nederland. Zo kampt drinkwaterbedrijf PWN op meerdere plaatsen in Noord-Holland nog steeds met problemen na storm Poly, die afgelopen woensdag over het land raasde. Op enkele locaties in bijvoorbeeld Stompetoren, Beverwijk, Heemskerk en Purmerend is de waterdruk lager dan normaal, zegt een woordvoerster. „Het gaat steeds om kleine gebieden.”

Her en der zijn leidingen beschadigd door omvallende bomen. Vanaf vrijdag zijn medewerkers van PWN bezig met het repareren van lekkages. Het was voor het weekend al moeilijk aan te geven wanneer de problemen zouden zijn verholpen. „Soms gebeurt het dat bij het dichten van een lek er verderop weer een nieuw probleem ontstaat, waardoor anderen opeens een probleem krijgen”, liet het bedrijf toen weten.