Geen zin in vliegveld-stress? Zes tips voor een vakantie in eigen land

Urenlang in de rij, buiten in de volle zon óf in de regen en de kans dat je je vlucht mist: de zomerdrukte op Schiphol zorgt bij veel Nederlands voor veel stress. Alleen al in de maand juli gaat het dagelijks om een meer dan 100 vluchten die niet door kunnen gaan. Heb je nu echt geen zin in alle rijen en de stress door de drukte? Dan kan je op deze plekken in Nederland óók prima vakantie vieren.

Nederland of Ibiza: het één klinkt saai en het ander schitterend. Maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn, want ook ons kikkerlandje heeft genoeg moois om te ontdekken. We geven je wat tips.

Mooie plekken voor een vakantie in eigen land

Waddeneilanden

Wil je toch het eiland-gevoel hebben? Boek dan een verblijf op één van de Waddeneilanden! Zandstranden, de duinen, mooie wandel- en fietspaden, leuke Nederlandse dorpen, zeehonden spotten en geen rijen van vier uur: wat wil je nog meer? Kijk bijvoorbeeld deze prachtige zonsondergang op het strand in Texel.



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door VVV Texel (@vvvtexel)

Friese Meren

Een liefhebber van boten en dol op water? Dan is Friesland een goede uitvalsbasis voor een vakantie in eigen land. In het midden en zuidwesten van de provincie vind je de ‘Fryske Marren’, oftewel de Friese Meren: een droomplek voor iedereen die van watersport houdt. De Friese Meren bestaan uit onder andere het Tjeukemeer, Slotermeer, Sneekermeer en het IJsselmeer. Wie écht dichtbij het water wilt zijn, kan een kijkje nemen bij de Friese Meren Villa’s. De villa’s houden precies in wat de naam zegt: het zijn villa’s óp het water. Niet verkeerd toch?



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Friese Meren Villa’s (@friesemerenvillas)

Op vakantie in eigen land? Probeer deze plekken

Zeeland

Om maar even bij de zee en het water te blijven: Zeeland. De naam zegt het al. In Zeeland is er geen tekort aan zee en strand (en als je geluk hebt ook niet aan zon). Vanaf elk punt in Zeeland ben je in no-time bij de zee. Voor wie wat anders wilt dan alleen zee zijn er ook genoeg leuke stadjes te bezoeken, zoals Veere, Middelburg, Domburg en Vlissingen. Dit strand lijkt toch net op Ibiza, maar dan zonder een rij from hell én je kan er ook nog slapen!



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Zeeland Visit (@zeelandvisit)

De Veluwe

Geen strand en zee, wel mooie natuur en een ontsnapping van de zomerdrukte. In nationale parken Hoge Veluwe en Veluwezoom kun je heerlijk wandelen en wilde dieren spotten, zoals edelherten, wilde zwijnen, vossen, reeën en de zeldzame boommarter. Wordt het nu ineens weer heel warm, dan biedt het Veluwemeer verkoeling. Het is geen typisch strand- en zonvakantie, maar zegt het nou zelf, de Veluwe zijn een prima uitvalsbasis én er zijn veel schattige natuurhuisjes te vinden.



Tiengemeten

De Waddeneilanden al te vaak bezocht, maar wel op zoek naar een ‘eilandvakantie’? Richt je dan eens op Tiengemeten! Natuureiland Tiengemeten ligt nabij Rotterdam en is een ware oase van natuur en groen. In tien minuten ben je met de boot vanaf Zuid-Beijerland op het eiland. Vanaf daar kun je genieten van wandelroutes, Schotse Hooglanders en mooie uitzichtpunten. Er zijn verschillende vakantiewoningen en bed & breakfasts om een aantal nachten te verblijven. Je kan zelfs slapen in voormalige boerderijen! En voor wie back-to-basic wil, is er ook een camping (lees: glamping) op het eiland



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door TinyParks (@tinyparks_nl)

Flevoland

Flevoland is waarschijnlijk niet de eerste provincie waar je naartoe zou gaan voor een vakantie, maar toch heeft het heel wat moois te bieden én je hoeft waarschijnlijk nergens voor in de rij te staan. Zoals de het Markermeer en de Markerwadden. De eilandjes zijn een ‘nieuw stukje Nederland’ en zijn mensgemaakt. Ze dragen bij aan het herstel van de natuur, maar zorgen ook voor een mooie uitstraling. Vanuit Lelystad pak je de veerboot naar het eiland, waar je heerlijk kunt genieten van strand en natuur. Ook op deze wadden zijn genoeg mooie plekken om te verblijven. En dat is het zeker een aanrader, want dit is toch heerlijk?



