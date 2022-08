Vrouwen steunen Finse ‘party premier’ Sanna Marin en delen eigen feestvideo’s

De Finse premier Sanna Marin kreeg de afgelopen dagen de nodige kritiek over zich heen vanwege haar feestende video’s. Maar ondanks de ophef staan ook veel mensen achter haar. Vrouwen delen massaal video’s van zichzelf waarop ze zelf dansend en feestend te zien zijn.

De 36-jarige premier zorgde met uitgelekte privévideo’s voor opschudding in Finland. Op deze filmpjes was te zien hoe zij en haar vrienden een feestje bouwden in privésetting.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022