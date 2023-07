Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je maaltijd laten bezorgen? Erg onhygiënisch, blijkt uit onderzoek

Zeker 200 kolonies van bacteriën in één maaltijdbezorgbox. Je maaltijd thuis laten bezorgen is lang niet zo hygiënisch als je misschien zou denken. Uit onderzoek van het enogastronomische tijdschrift Gambero Rosso blijkt dat de gemiddelde box vol met bacteriën zit.

Uit het onderzoek blijkt dat de hygiëne bij het bezorgen van maaltijden een serieus probleem is. Zo worden verpakkingen vaak niet goed afgesloten, waardoor warme maaltijden, zoals pizza of pasta, te koud bij de klant aankomen en koude maaltijden, zoals sushi, in een te warme box vervoerd worden. Hierdoor kan in zo’n bezorgbox een ware haard van bacteriën ontstaan.

Meer bacteriën dan op grond van restaurant

Op het oog ziet het er schoon uit, maar in één box bleken ruim 200 kolonies van bacteriën te zitten. Drie keer zoveel als wat op de grond van een restaurant gevonden mag worden tijdens een hygiëne-controle, zo blijkt uit het onderzoek. „Een koerier met zoveel bacteriën in zijn box mag gewoon blijven bezorgen, terwijl een restaurant direct gesloten zou worden.”

Volgens het onderzoek is er te weinig controle op de manier waarop maaltijden vervoerd worden. En dat terwijl controles op levensmiddelenwinkels en restaurants vaak erg streng zijn. „Er zijn regelmatig controles in restaurants en afhaalpunten, maar niet specifiek van koeriers.”

Bezorger moet box zelf schoonmaken

Volgens de regels van bezorgbedrijven zoals Uber Eats en Deliveroo is de bezorger verantwoordelijk voor het schoonhouden van de box. Ook moeten de koeriers vaak zelf de schoonmaakmiddelen ervoor betalen. Het onderzoek bekritiseert die gang van zaken. Zo zou de cursus die koeriers krijgen over hygiëne erg oppervlakkig zijn.

Daarnaast is het nog de vraag of die verantwoordelijkheid in eerste instantie wel bij de bezorgers hoort te liggen, aldus de schrijvers. „Hoe kun je van een gestreste en onderbetaalde werknemer verwachten dat hij of zij werk laat lopen om de box grondig schoon te maken?”