Songfestival-kanshebber Loreen laat lied horen bij BEAU, kijkers zijn enthousiast: ‘Douze points!’

Het duurt niet lang meer of we kunnen weer klaar gaan zitten voor het Eurovisie Songfestival. Over 24 dagen barst het spektakel los, en om die reden nam talkshowhost Beau van Erven Dorens de liedjeswedstrijd onder de loep in BEAU.

Songfestival-kenner en commentator Cornald Maas liet, net als Hila Noorzai – die samen met Maas vandaag Eurovision in Concert presenteren – de voorspellingen los, en niemand minder dan Loreen (die in 2012 het Eurovisie Songfestival al eens won en komende editie weer mee doet) brengt haar lied ten gehore.

Podium voor Oekraïne

Uit de voorspellingen blijkt de Zweedse Loreen met haar nummer Tattoo de grootste kanshebber te zijn. En ja, dat is dezelfde Loreen die in 2012 ook al eens won, met Euphoria. Maar, laat Van Erven Dorens weten, „wie niet tegen prikkels kan, kan dit jaar het Songfestival maar beter overslaan.”

Vorig jaar, toen Oekraïne won, was het vanwege de oorlog nog maar de vraag of het liedjesfestijn daar plaats kon gaan vinden. Uiteindelijk nam de nummer 2, het Verenigd Koninkrijk, de organisatie-taak op zich. „Zij gaan er alles aan doen om Oekraïne het podium te geven”, aldus Maas. „Zo zijn alle liedjes onder de introductiefilmpjes geschreven door een Oekraïense componist en is één van de presentatoren afkomstig uit het land. De BBC (de omroep die het uitzendt namens het organisatie-land, red.) is heel schatplichtig aan Oekraïne.”



Morgen presenteren @cornaldm en Hila Noorzai Eurovision in Concert, we bespreken met hen de meest bijzondere acts van dit jaar. En Jesse Wijnans mag dansen bij de act van Finland: dit jaar een van de grote kanshebbers voor de winst. #beau pic.twitter.com/IZTD92RQSF — BEAU (@BeauRTL) April 14, 2023

Inzendingen worden onder de loep genomen bij BEAU

Maas vertelt over de inzending van Kroatië, die als een soort protestlied fungeert. „Het lied gaat erover dat iedereen die de oorlog in gaat een psychopaat is. Er wordt zelfs gerefereerd aan een tractor, die Loekasjenko vorig jaar cadeau gaf aan Poetin. Maar het is net niet expliciet genoeg, dus tot nu toe ontspringt het de dans van de European Broadcasting Union die liever geen politieke statements op het podium zien.”

Het is Noorzai’s eerste jaar in de selectiecommissie. „Je praat van tevoren met de artiesten, je beluistert de muziek en je bedenkt wat je naar het Songfestival gaat sturen. Dat is heel bijzonder, maar het proces daarna voelt alsof er een bulldozer over je heen rijdt.” Daarmee bedoelt Noorzai het commentaar op de Nederlandse Songfestival-selectie. „Het hoort erbij. Het is een zuiver proces geweest, en dit was uiteindelijk het beste nummer”, waarmee Noorzai het heeft over de Nederlandse inzending van Mia Nicolai en Dion Cooper.

‘Dit is echt zo vals als een hoepel’

Noorzai kreeg te horen: „Is dit het beste wat we konden sturen als je kijkt naar de andere inzendingen?” Beau van Erven Dorens schrok zich in ieder geval een hoedje van het eerste live-optreden van de Nederlandse inzending. „Ik snap dat je het voor ze opneemt, maar dat was echt zo vals als een hoepel.” Maar, zegt Noorzai: „De strijd is nog niet gestreden.”

Een favoriet van Maas is de energieke inzending van Finland, waarin ook een Nederlandse danser in de act zit. Ook Loreen is fan: „Het is spannend. Die energie voel ik. Ik wil gewoon headbangen. De zanger is zo lief, en dan komt zo’n kant naar boven”, zegt ze aan de talkshow-tafel van BEAU. „Ondanks de oorlog in Oekraïne hebben we dit jaar bij het Songfestival niet te maken met een verstilde sfeer”, aldus Maas.

Fans enthousiast over Loreen bij BEAU

Dan brengt Loreen haar lied ten gehore waarmee ze hoogt scoort bij de bookmakers. De hoge verwachtingen zorgen voor druk, maar zegt de Zweedse zangeres: „Ik heb de druk omgezet in focus en hard werken.” En ook Maas ziet waarom dit lied het goed doet: „Wat ze vertelt over haar emotie, dat draagt ze geweldig goed over in het lied. Bij televoters en de jury werkt dat goed.” Op sociale media waren Songfestival-fans maar al te blij om Loreen te zien en te horen bij BEAU.



Loreen laat zojuist bij Beau zien hoe het moet. Ik zeg douze points. 🇸🇪 #eurovision #songfestival — Aran Bade (@AranBade) April 14, 2023



loreen just ended all the people that were saying she's "overhyped" and the favourite to win "because of the staging" tonight … the way this is a performance in a very small studio of a talkshow with her in a casual outfit and it's still INCREDIBLE! 🤎pic.twitter.com/7ygcGc39Fi — max 🇫🇮🇸🇪🇦🇹🇷🇸🇪🇪 (@m2003esc) April 15, 2023



