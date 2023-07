Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomervakantie boeken? Dit zijn de 10 beste stranden ter wereld

Op zoek naar een onvergetelijke strandervaring? Hier vind je de ultieme lijst met de 10 beste stranden ter wereld. Van adembenemende landschappen tot azuurblauwe wateren, deze stranden zijn de perfecte bestemmingen voor zonliefhebbers en avonturiers. Leun achterover, ontspan en laat je meevoeren naar deze betoverende plekken.

Helaas kunnen we niet zeggen dat we zelf alle plekken persoonlijk hebben bezocht, daarom hebben we ons laten inspireren door The World’s Best Beaches. Zij hebben zich op hun beurt weer laten informeren door 750 experts en reisjournalisten.

De beste stranden ter wereld

Mocht je voordat je in het vliegtuig stapt nog een handige reistip willen lezen? Die vind je hier.

1. Lucky – Australië

Met 303 dagen zon per jaar, ongerepte schoonheid en een afgelegen ligging, is Lucky Beach een paradijselijk toevluchtsoord. Omringd door weelderige groene bossen en turquoise wateren, biedt dit Australische strand een perfecte ontsnapping aan de drukte van het dagelijkse leven. Laat je verrassen door de overvloedige natuurlijke pracht en geniet van een onvergetelijke strandervaring.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2. Source d’Argent – Seychellen

Betreed de betoverende wereld van Source d’Argent, een juweeltje op de Seychellen. Met zijn granieten rotsformaties, fijn wit zand en kristalhelder water is dit strand een cadeau voor de zintuigen. De zon schijnt 325 dagen per jaar en met een gemiddelde temperatuur van 27,8 graden Celsius kun je je laten verrassen door het adembenemende uitzicht op een van ‘s werelds meest fotogenieke stranden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Hidden – Filipijnen

Verborgen in de Filipijnse archipel wacht Hidden Beach op avontuurlijke zielen die op zoek zijn naar een afgelegen droomplek. Dit idyllische strand is omgeven door indrukwekkende kalkstenen kliffen en turquoise wateren. Bereid je voor op een onvergetelijke ervaring terwijl je de verborgen schatten van dit adembenemend stukje natuur ontdekt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

4. Whitehaven – Australië

Whitehaven Beach in Australië is een lust voor het oog. Met zijn zijdezachte silica-zand dat glinstert onder de zonnestralen en de azuurblauwe wateren die zich voor je uitstrekken, is deze plek een paradijs op aarde. Zin om de Nederlandse herfst te vermijden? Whitehaven is van september tot november op z’n best.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5. One Foot – Cookeilanden

Betreed een wereld van pure betovering op One Foot Island, gelegen in de Cookeilanden. Met zijn smetteloze witte zandstranden, omringd door het kristalheldere water van de Stille Oceaan, is dit strand een oase van rust. Verlies jezelf in de rustige atmosfeer terwijl je geniet van het spectaculaire uitzicht op dit tropische oord.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

6. Trunk – Maagdeneilanden van de Verenigde Staten

Ontdek Trunk Beach op de Maagdeneilanden van de Verenigde Staten. Met zijn weelderige palmbomen, zachte witte zand en azuurblauwe wateren, belichaamt dit strand de perfecte balans tussen rust en avontuur. Laat de tropische bries je zorgen wegblazen terwijl je geniet van de serene schoonheid van deze idyllische bestemming.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

7. Honopu – Hawaï

Genesteld aan de afgelegen kust van Hawaï, biedt Honopu Beach een ontsnapping aan de drukte. Met zijn enorme kliffen, gouden zand en kristalheldere wateren, straalt dit strand pure schoonheid uit. Laat je verleiden door de magische sfeer terwijl je ontspant op het zachte zand en geniet van de natuur om je heen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

8. Reynisfjara – IJsland

Reynisfjara, gelegen aan de adembenemende zuidkust van IJsland, is een strand dat je betovert met zijn unieke landschap. Zwart vulkanisch zand, indrukwekkende basaltkolommen en de krachtige Atlantische Oceaan vormen samen een schilderachtig tafereel. Laat je verwonderen door de ruige schoonheid van dit onvergetelijke strand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

9. Navagio – Griekenland

Relatief dicht bij huis, verstopt tussen dramatische kliffen op het Griekse eiland Zakynthos, schittert Navagio Beach als een verborgen schat. Met zijn gouden zand, azuurblauwe wateren en het beroemde scheepswrak, is dit strand een ware ansichtkaart die tot leven komt. Laat je verleiden door de betoverende schoonheid en de mysterieuze sfeer van deze adembenemende plek. Kleine disclaimer, zeker in het hoogseizoen zul je hier niet de enige toerist zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

10. Balandra – Mexico

Balandra, gelegen in Mexico, verwelkomt strandliefhebbers met zijn serene schoonheid. Met zijn turquoise, ondiepe wateren en zacht zand dat tussen je tenen glipt, is dit strand perfect om te ontspannen en te genieten van de prachtige omgeving. Laat je onderdompelen in de rustige sfeer en verlies jezelf in de magie van Balandra.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zoek je het liever dichter bij huis en wil je de natuur in? Lees dan in onderstaand artikel waar je in Nederland je heil kunt zoeken.