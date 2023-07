Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je soms zo’n irritant trillend ooglid hebt

Soms zit je net lekker naar je computerscherm te staren of te Netflixen en gaat je ooglid opeens trillen. Iets dat super irritant is, maar je op dat moment amper kan verklaren. Gelukkig hebben wij een mogelijk antwoord voor je!

Meestal stopt het trillen van je ooglid na een tijdje weer, maar als dat niet gebeurt, dan is er wat anders aan de hand. Het trillen van je ooglid heeft namelijk veel te maken met je gedrag.

Trillend ooglid

Als je ooglid begint te trillen, is dit soort een kramp in de zenuw van je oogspier. Het ooglid van een mens is erg kwetsbaar en daarom heel gevoelig.

Je drinkt te veel cafeïne

Als je een fulltime baan hebt, drink je vast wel een paar koppen koffie op een dag. Maar dat kan toch echt een van de redenen zijn dat je oog gaat trillen. Cafeïne bevat stimulerende stoffen die je hartslag verhogen en bepaalde spieren activeren. Dus ook de spieren in je ooglid. Mocht je er veel last van hebben, kan minderen dus zeker geen kwaad.

Stress

Vaak ontstaat een trillend ooglid door spanning. Stress gaat vaak vastzitten in je lichaam en dat kan resulteren in een trillend ooglid. Je lichaam vertelt je dus eigenlijk dat je het iets rustiger aan kunt doen. En in dat geval: luister naar je lichaam.

Je bent allergisch

Als je allergisch bent voor iets kan je lichaam er vreemd op reageren. Je krijgt bijvoorbeeld jeuk, het gaat zwellen of raakt geïrriteerd. Maar je oog kan dus ook gevoelig reageren en gaan trillen.

Je bent moe

Omdat je oogleden zo gevoelig zijn, kunnen veel factoren ze uit evenwicht brengen. Als je moe bent en je ogen het zwaar vinden om open te blijven, kunnen ze gaan trillen. De oplossing? Op tijd naar bed! Klap je beeldscherm wat eerder dicht en gun je ogen genoeg rust.

Droge ogen

Als je lenzen draagt heb je vast om de haverklap droge ogen. Ook dit kan een van de oorzaken zijn. Draag je geen lenzen, maar heb je wel droge ogen? Denk dan eens na over je cafeïne- en alcoholgebruik. Dit trekt veel vocht weg.