Last minute op zoek naar een meivakantie-bestemming? In deze landen wordt het zomers warm

In eigen land blijven of er toch nog even op uit in de meivakantie? Voor mooi weer kun je in ieder geval het beste het laatste doen. Op bepaalde plekken in Europa zal het naar verwachting namelijk goed vertoeven zijn.

Vorig jaar ervoeren reizigers veelal lange rijen op de luchthavens tijdens vakantieperiodes. Dit leidde toen tot een hoop onvrede. Vandaag was de drukte op Schiphol nog goed beheersbaar, maar morgen zal het wel wat drukker gaan worden.

Meivakantie in het warme buitenland

Voor de hoogste temperaturen moeten we naar Spanje toe. In Sevilla, in het zuiden van het land, wordt het volgende week naar verwachting namelijk 33 graden. Haal je t-shirts dus maar gauw uit de kast. De zon schijnt volop en daarmee voelt het volgens Weeronline „echt al aan als hartje zomer.” De temperatuur stijgt aan de Spaanse costa’s dagelijks naar zo’n 20 tot 25 graden. Het blijft bovendien overal droog en de zon laat zich volop zien. „Zorg wel dat je je goed insmeert als je lang buiten bent. In Spanje is de zonkracht al zeer sterk en kan de onbeschermde huid al binnen een kwartier verbranden”, waarschuwt het weerbureau.

Niet alleen op het vasteland, maar ook op de Canarische Eilanden is het warm. Neerslag staat daarbij niet in de planning. Dagelijks loopt het kwik er op naar waarden van 23 tot 27 graden, „heerlijk vakantieweer” dus volgens Weeronline. Daartegenover staat dan weer wel een stevig briesje vanuit het noorden. Hierdoor zou het mogelijk iets frisser aan kunnen voelen.

Stukje verderop

Als we de andere kant op kijken, naar landen als Griekenland en Italië, zien we ook prima weer in het verschiet. Wel liggen de temperaturen daar iets lager. In Italië is de verwachting dat het veelal droog zal zijn met temperaturen tussen de 17 en 23 graden. Op Sicilië wordt het nog wel wat warmer. Lokaal kan daar de 25 graden aangetikt worden.

Het vaste land van Griekenland kan wel op de nodige neerslag rekenen. Dagelijks zelfs. Voor droger weer kunnen reizigers die dit Zuid-Europese land willen bezoeken beter langsgaan bij de eilanden. Daar is meer ruimte voor de zon en wordt het waarschijnlijk rond de 20 graden.