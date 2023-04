Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grootste gummibeer ooit gemaakt in Oosterhout: ‘Hadden twijfels of het zou lukken’

Een gemiddelde gummibeer weegt maar een paar gram en is ongeveer twee centimeter. In de loop van de jaren zijn er steeds meer XL-gummiberen op de markt gekomen, maar voor het Oosterhoutse bedrijf Tanis was dat niet genoeg. Zij wilden daar namelijk de grootste gummibeer ooit maken. Na weken van hard werken zijn zij hierin geslaagd.

De reusachtige gummibeer weegt maar liefst 1728 kilo, is twee meter lang en een meter dik.

Gummibeer moet een eyecatcher worden

Toen er voor een internationale vakbeurs in Duitsland een eyecatcher op de stand moest komen, is het idee voor de wereldrecordpoging ontstaan. Het proces van het ontwikkelen van de grootste snoepbeer ter wereld is gelijk aan het ontwikkelen van andere snoepjes, zo laat het bedrijf weten op hun website. Van het ontwikkelen van een recept, een mal maken tot aan de daadwerkelijke productie en het gieten van de gummibeer.

Toch was het maken van de 1728 kilo wegende snoepbeer niet appeltje-eitje. Anderhalve week geleden werd de gelei in de mal gegoten. Het duurde daarna nog maar liefst negen dagen voordat de beer klaar was om uit de mal gehaald te worden.

Record uit Iran verbroken

Gisteren was het dan eindelijk zover. De keurmeester van Guiness Book inspecteerde de gummibeer en kon het Tanis-team het verlossende woord bieden: de snoepbeer van Tanis is officieel de grootste gummibeer ooit. Daarmee is het oude record uit Iran, dat op 1200 kilo stond, verbroken.

„We zijn heel blij. Want we hadden echt nog wel onze twijfels of het zou lukken”, zegt marketingdirecteur Wouter Tanis tegen Omroep Brabant. „Normaal maken we kleine gummibeertjes, maar dit is onbekend terrein. We moesten ineens met heel andere factoren rekening houden en je kunt niet alles meten. Dus we zijn heel blij dat het gelukt is.”



850.000 normale gummibeertjes

De gummibeer gaat nu eerst naar de Duitse beurs, om daar tentoongesteld te worden. Daarna keert hij weer terug naar Oosterhout. Een voorwaarde om het Guiness World Record te behouden, is dat de enorme snoepbeer ook daadwerkelijk gegeten wordt.

Omdat dit een enorme operatie gaat zijn, heeft het bedrijf nog niet besloten hoe ze dit precies gaan organiseren en wie allemaal een stukje krijgt. In de reusachtige snoepbeer passen namelijk ongeveer 850.000 normale gummibeertjes.