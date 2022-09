Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De ongelooflijke getallen van cruise Norwegian Prima (en die ‘is van’ Katy Perry)

Norwegian Prima, heet ‘het vaartuigje’. Het nieuwe pronkstuk van (vakantie)maatschappij Norwegian Cruise Line baart waar het cruiseschip ook aanmeert, opzien door z’n afmetingen. Het schip vaart net een week en trok tijdens de doopvaart vanaf IJsland via Ierland, Engeland en Frankrijk met heel wat Nederlanders aan boord naar Amsterdam.

Beschermvrouwe van Norwegian Prima is niemand minder dan wereldster Katy Perry.

Cruise gedoopt door beroemde zangeres

Zangeres Katy Perry verrichte de officiële plichtplegingen die bij een doop horen: een champagnefles kapot slingeren om een nieuw schip een behouden vaart toe te wensen (the christening). Het ging nu iets anders. In het theater van de cruise drukte de Amerikaanse van I Kissed a Girl en Roar simpelweg op een knop. Daardoor zagen Perry en haar publiek via een videoverbinding vervolgens hoe de fles bubbels aan feestelijke gruzelementen ging. Daarna werd het voor de wereldberoemde dame minder eenvoudig. Zij trakteerde Norwegian Prima en het primeurpubliek op een concert van een uur.

Bizarre cijfers van Norwegian Prima

The Godmother van Norwegian Prima, zoals Katy Perry nu wordt genoemd, heeft zich verbonden aan een schip met duizelingwekkende cijfers. De vraag of een cruise een milieuvriendelijke manier van reizen is even daargelaten (Norwegian Cruise Line heeft wel een Sail & Sustain-programma), zijn de getallen enorm. Het gewicht van het in Venetië gebouwde schip is 143,5 ton en hij is 294 meter lang. Zo groot zie je ze wel vaker. We zien echter wel de meeste buitendekruimte en uitgebreide accommodaties van elke nieuwbouwschip. Aan boord kunnen 3099 reizigers hun zeevakantie vieren. De toeristen worden geholpen en waar dan ook bijgestaan door 1506 crewleden. Op dit moment is er nog maar één ‘Prima’, maar er zijn vijf exemplaren op komst.

Dit enorme vaartuig is van het bedrijf Norwegian Cruise Line, dat al sinds 1966 voor vermaak op het water zorgt. Tegenwoordig gebeurt dat vanuit een hoofdkwartier in Miami in de Verenigde Staten. In de jaren zeventig werd de maatschappij leidend als het gaat om de sprong van ‘normale cruises’ naar mega-cruiseschepen. Nog altijd wordt het ‘de innovator in wereldwijde cruisereizen genoemd’. Op dit moment varen de vele schepen van Norwegian Cruise Line over de hele wereld. Zo zijn er routes naar Alaska, de Bahamas, Bermuda, het Caribisch gebied, Hawaii en de Middellandse Zee. En deze week eindigde de doopvaart dus in onze eigen hoofdstad en konden Amsterdammers en toeristen zich met open mond aan dit ‘monster’ vergapen.

Eerste cruise-kartbaan op zee (op drie dekken…)

Je hebt op cruiseschepen tegenwoordig de opvallendste dingen aan boord. Zo lanceerde een concullega van Norwegian Cruise Line de vorige zomer nog een achtbaan op een schip. Norwegian Prima springt om heel veel dingen in het oog, maar met een ‘kartbaan op zee over drie dekken’ is deze maatschappij toch echt de eerste. Prima Speedway heet dit vermaak voor mensen die van snelheid houden. Hieronder lees je nog acht opvallende ‘zaken’ van de Prima.

1. Graffiti

Waar graffiti op de meeste plekken een doorn in het oog is, is op deze cruise juist het tegenovergestelde het geval. Een Italiaan heeft op de buitenkant van het vaartuig de meest prachtige afbeeldingen gemaakt.

2. Glijbanen (eng!)

Niet voor iedereen weggelegd misschien: de bizarre glijbanen richting zwembaden vanaf de top van het schip. Je glijdt aan de buitenkant, dus het idee dat je in een oceaan terechtkomt zal wel even in je opkomen.

3. Ocean Boulevard

Voor het uitzicht moet je op deze, laten we zeggen, ‘restaurant-boulevard’ zijn. Je paradeert dan over een outdoor wandelpad van 4000 vierkante meter.

4. Infinity Beach

Zwemmen kun je op Norwegian Prima genoeg. Voor sommige mensen ook weer eng, maar daarom niet minder spectaculair: een loopgedeelte van glas boven de zee.

5. Donna Summer Musical

In Nederland hebben we deze titel nog niet gezien, maar op deze cruise in hij in het theater te bezoeken. De Donna Summer Musical is behapbaar (75 minuten) en bevat niet minder dan 20 van haar hits. Na de show verandert het theater in een nachtclub.

6. Game-shows

Gokken doe je ‘met mate’ natuurlijk, daarom worden er op dit schip speciale shows mee georganiseerd. Het gamen gebeurt wel voor de nodige mooie prijzen natuurlijk.

7. Galaxy Pavilion

Hier kun je terecht voor high tech-games. En, helemaal van deze tijd: de Galaxy Pavilion heeft ook een escape room.

8. Play Darts like a pro

Je even een profdarter voelen, dat kan in deze speciale ruimte voor de liefhebbers van pijltjes gooien. Handig: je hoeft zelf niet te tellen…

