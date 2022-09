Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorlopig geen treinstakingen meer: akkoord tussen NS en vakbonden (maar leden kunnen nog dwarszitten)

Er is ein-de-lijk een doorbraak in de moeizame onderhandelingen tussen de NS en de vakbonden. De aangekondigde acties zijn daarom voorlopig van de baan. Alleen de leden van de vakbonden zouden nog roet in het eten kunnen gooien.

Vanochtend bereikten de NS en de vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS een cao-resultaat. De vakbonden moeten dit nog wel voorleggen aan de leden. Er stonden voor komende dinsdag en donderdag acties gepland, maar die worden opgeschort.

De leden mogen stemmen over het principeakkoord. De bonden organiseren informatiesessies, waarin leden digitaal kunnen aangeven zijn of ze tevreden zijn met het resultaat „Ik ben pas tevreden als onze leden in grote meerderheid ja hebben gezegd”, laat FNV-onderhandelaar Henri Janssen weten.

Loonsverhoging van gemiddeld 9,25 procent

De vakbonden sleepten onder andere een loonsverhoging in twee stappen van gemiddeld 9,25 procent uit het vuur. Daarnaast keert de NS in december en juli eenmalig 1000 euro uit aan haar werknemers. De cao heeft een looptijd van achttien maanden. Jerry Piqué (CNV) zegt blij te zijn met alle extra toezeggingen die de NS deed. „Ten opzichte van het eindbod in juli is het bijna een verdubbeling.”

Ook kunnen werknemers vaker gegarandeerd vrij krijgen dan nu het geval is. Dit moet de werkdruk verlichten en was een belangrijk punt voor het personeel. Volgens de vakbonden heeft de NS ook toegezegd onderzoek te doen hoe het nachtwerk omlaag kan en gaat het bedrijf actief op zoek naar nieuwe arbeidskrachten voor het weekend.

En dan is er ook nog een „inflatiereparatie” afgedongen, wat inhoudt dat de werknemers extra geld krijgen als de inflatie dit jaar hoger uitvalt dan de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Bij een vol procentpunt meer inflatie gaat het om 500 euro extra bij een fulltime verband. Piqué: „Het gaat om koopkrachtbehoud gedurende de looptijd van de cao, daarna moeten we er weer opnieuw over onderhandelen.”

Stakingen ontregelden treinverkeer hevig

De vakbonden FNV, CNV en VVMC organiseerden de afgelopen tijd meerdere regionale stakingen om hun eisen kracht bij te zetten. De regionale stakingen ontregelden het treinverkeer hevig. Door een staking in het midden van Nederland, met het belangrijke knooppunt Utrecht, reden er nagenoeg geen treinen in het land. Afgelopen vrijdag reed er in ons land ook geen enkele NS-trein.

Reizigers baalden steeds meer van treinstakingen

Het akkoord komt op een goed moment: Metro schreef vrijdag dat het draagvlak onder reizigers voor de treinstakingen afkalft. Directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover zei hierover: „Reizigers zeggen: een keer staken begrijpen we nog, maar hoe vaker het gebeurt, hoe meer irritatie er ontstaat richting de bonden en de NS als er toch weinig beweging komt.”