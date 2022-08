Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Highlights van een vakantie in Cork in Ierland, van de Titanic tot bibberen in de gevangenis

Heb je ooit overwogen een vakantie in Cork in Zuid-Ierland te vieren? Metro zag de alleraardigste stad in elk geval en we zetten de highlights op een rij. We stapten onder meer in de wereld van de Titanic en die van een beetje lugubere voormalige (vrouwen)gevangenis. En dronken een lekkere Guinness natuurlijk.

De verslaggever stapte nog ergens op trouwens: de fiets. Misschien is dat nog wel de grootste verrassing van Cork in Ierland. Maar vanwege die verrassing op een later tijdstip meer.

St. Patrick’s Day in Cork

Als je al eens aan een vakantie in of bij Cork hebt gedacht, dan is er een grote kans dat dat te maken had met dat absolute volksfeest. Met St. Patrick’s Day dus, als alternatief wellicht voor hetzelfde feest in hoofdstad Dublin. Metro maakte het echter mee en we tippen gelijk maar: daarvoor alleen al wil je in Cork zijn. Een artikel over St. Patrick’s Day verscheen al. We zagen een en al gelukzaligheid nu de coronamaatregelen net verdwenen waren en de nationale feestdag na twee afgelaste edities weer in het bruisende hart van de stad kon worden gehouden.

Volop hoogtepunten tijdens je vakantie in Cork

Nu er weer volop vakantie wordt gevierd en jij misschien nog een leuke plek zonder strand zoekt, tippen we op de plaats Cork, hoofdstad van het gelijknamige graafschap. De stad ligt wel dicht bij de zee trouwens, de Keltische Zee / Atlantische Oceaan, maar een korreltje zand op een strand is nergens te bekennen. Wel schitterende rotspartijen, waar het water onophoudelijk onstuimig tegenaan ‘golft’ (soms beukt). Daar kun je met een gerust hart naar gaan kijken.

Hier lees je enkele andere highlights van Cork in dat zuiden van Ierland op een rij. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar eenmaal in de stad – of thuis al via internet – kom je daar snel achter. Metro‘s tip voor een verblijf (wegens eigen ervaring): het River Lee Hotel. Mooi hotel, bijzonder ontbijt (buffet of vanaf kaart te bestellen), vriendelijke en vooral attente mensen in de bediening én, de keuze is reuze, het aanbod voor lunch en diner is heel behoorlijk. Een beetje op tijd gaan of reserveren is een aanbeveling, want het restaurant wordt drukbezocht.

Gemoedelijkheid ten top

Met nog geen 200.000 inwoners lijkt Cork, als je het met Nederland vergelijkt, een flinke provinciestad. We hebben het hier echter na hoofdstad Dublin over de op een na grootste stad van Ierland. Dat komt de gemoedelijkheid van deze mooie plaats ten goede. Niks geen gekrioel in de straten, zoals je wellicht kent van de allergrootste wereldsteden. Nee, in Cork gaat het er nog relatief rustig aan toe. En fietsen mensen over heel wat fietspaden (maar zoals gezegd, daarover later dus meer). Gelukkig voor de vele bars en andere ondernemingen in de toeristenbranche, is dat er überhaupt weer mensen zijn. Want door corona was het twee jaar lang angstvallig stil.

Metro had het geluk Cork in eerste instantie te leren kennen met taxichauffeur Pat Murphy. De man stond in alle rust meer dan vier uur op het vliegveld te wachten, toen het vliegtuig met de verslaggever daarin door pech op Schiphol ernstige vertraging had. Deert hem niet, het is zijn werk. Murphy woont 21 jaar in Cork. „Wat was het hier twee jaar stil”, zegt hij. „Maar niet getreurd, je gaat een leuke stad beleven. Ik ben in elk geval blij dat jullie toeristen er weer zijn.”

Wil je de gemoedelijkheid meemaken, wandel dan langs de rivier Lee die de stad in tweeën splijt. Je komt talloze mooie bruggen tegen, maar één speciale. The Shakey Bridge wordt hij door de inwoners van Cork en nu ook door toeristen genoemd. Loop er dan ook overheen, want inderdaad: hij schommelt wat heen en weer. Je hoeft niet bang te zijn, want velen gingen je voor. Je belandt dan gelijk in het deel van Cork met aanzienlijke hoogteverschillen. In al die gemoedelijkheid kun je er dus best een stevige wandeltrip van maken, want de benen ga je wel even voelen.

Titanic meerde als laatste in Cork aan

Inchecken voor de Titanic

Cork zelf beleefde een ramp in 1920. Tijdens de Ierse oorlog voor onafhankelijk werd de stad flink verwoest door brand. Het Britse leger was de boosdoener bij deze Burning of Cork. De stad is echter bij nog een ramp betrokken geweest en die verwacht je misschien niet meteen. Bij een pubquiz zul je Southampton antwoorden als je wordt gevraagd vanuit welk stad de Titanic richting eindbestemming New York vertrok. De laatste haven dat het schip aan deed, was echter Queenstown (tegenwoordig Cobh) geheten, iets buiten Cork. Daar stapten nog zo’n tweehonderd reizigers aan boord, voor die vooraf zo prachtige reis. De meeste Ieren hadden een derdeklas ticket.

Iets buiten Cork kun je de Titanic Experience bezoeken. Je maakt daar net als de Ieren in 1912 de laatste meters richting de aanlegsteiger waarvan een klein gedeelte, hoewel flink verouderd, nog altijd bestaat. Je loopt aan de hand van een gids door het gebouw, nu het museum, waar de Titanic-gangers incheckten. Bij de start krijg je een kaartje waarop je ziet of je een eerste-, tweede- of derdeklas reiziger bent. Met die rangorde werd je luxe op het schip bepaald.

De gids vertelt een mooi verhaal over de mensen die aan boord gingen. Wie waren zij? Wat gingen zij doen? Hoe waren hun laatste uren aan wal? En je krijgt natuurlijk te horen wat er uiteindelijk gebeurde. Een fatale botsing met een ijsberg, een onzinkbaar geacht schip dat toch zonk en… 1522 doden.

In de laatste zaal van de Titanic Experience krijg je op een scherm het verhaal van jouw personage te zien. De Metro-verslaggever was derde klas-passagier Patrick O’Keeffe. In 1910 vertrok hij naar twee ooms in Amerika om daar te gaan werken. Twee jaar later keerde hij in Ierland terug voor een familiebezoek. Hij zou eerder dan de Titanic afreisde naar de Verenigde Staten teruggaan, maar zijn broer haalde O’Keeffe over om nog Pasen te blijven vieren. Hij wist een plek op de Titanic te bemachtigen. De Ier kan bij de scheepsramp worden gered en leefde nog tot en met 1939.

Rillen in de gevangenis van Cork

Het gebouw, niet van het centrum van Cork, is prachtig. Cork City Gaol ziet eruit als een kasteel en doet middeleeuws aan (de bouw was wat later). Je kunt er wandelen door de tuinen om het kasteel heen (wát een oase van rust), maar binnen geldt een heel ander verhaal. Cork City Gaol huisvestte in de negentiende eeuw talloze gevangenen uit de stad in luguber kleine cellen. Het ging vaak om eenvoudige zaken: arme sloebers die iets hadden gestolen bijvoorbeeld. Het leven was er hard, het beleid streng. Soms gold er 24 uur per dag zwijgplicht, waardoor gevangenen tot waanzin werden gebracht.

Je dwaalt door de vleugels van de voormalige gevangenis, een strafkamer, een cipierkamer en langs cellen met een koptelefoon. Die kun je ook op Nederlands instellen. Je hoort schuifelende voeten van gevangenen en rinkelende sleutels van de bewakers. Een beetje inleven en het is bibberen geblazen. Per cel, waarin een pop de gevangene voorstelt, hoor je een verhaal over de gevangene die je ziet. Daar zitten opvallend veel vrouwen bij.

In 1878 werd Cork City Gaol namelijk een vrouwengevangenis. Veel van de vrouwen hadden een zwaar leven en belandden meerdere keren in de voor hun inmiddels bekende cel. Zo was daar naaister Mary Sullivan, die na haar achtste veroordeling (diefstal van weefsel) liefst zeven jaar kreeg opgelegd. We horen de gids in de oren over Mary McDonell, die stelselmatig lam was en haar kinderen verwaarloosde. En het schrijnende verhaal van Mary-Ann Twohig, na een diefstal van een stofkap van een man (om die door te verkopen) en op haar 16de in haar cel van een zoon beviel.

De gevangenis sloot de celdeuren in 1923. Vier jaar later vestigde zich het eerste officiële radiostation van Cork zich in het fraaie gebouw. Sinds 1993 is Cork City Gaol als toerist te bezoeken.

Feesten in Cork

Helemaal groen tijdens St. Patrick’s Day

Dan nog even terug naar St. Patrick’s Day. Wil je dat volksfeest, dat ook wereldwijd door Ieren (en inmiddels door veel anderen) wordt gevierd, eens meemaken en zoek je nog een uitje naar het buitenland komend voorjaar? Of eigenlijk nog de winter… St. Patrick’s Day valt namelijk op 17 maart. Je moet dus wel rond die specifieke datum boeken. Dan kan het in Cork flink regenen, maar Metro beleefde een veel zonniger dag (met een plensbui aan het einde). St. Patrick, een man die stierf in 461, was de heilige die het christendom in het tot dan toe heidense Ierland bracht. Je zou hem gerust ‘de Bonifatius’ van de Ieren kunnen noemen.

Zo ongeveer de hele stad loopt uit voor The Grand Parade in het centrum in de middag. Het is een soort carnaval slash Koningsdag, maar dan net wat minder uitbundig verkleed. Alle Ieren dragen wel iets groens. Omdat corona twee jaar lang roet in het eten had gegooid, werd deze editie gekozen voor het eren van plaatselijke helden (Heroes, ordinary people in extraordinary times). Of het nou een dansvereniging voor jongeren, rolstoelbasketballers of agenten van de plaatselijke politie zijn, alles kwam langs. En indrukwekkend: een aantal in Cork woonachtige Oekraïeners mochten de stoet voorgaan. Het applaus van achter de dranghekken, als steun bedoeld in hun moeilijke tijden van de oorlogssituatie in hun thuisland, was groots.

En na de parade? De pub in natuurlijk. Overal is Ierse livemuziek. En die Guiness-tap staat continu open.

Tot zover enkele highlights van Cork. Als je gaat: weet dat je naar de culturele hoofdstad van Europa 2005 afreist. En wil je nog wat meer van Ierland zien? Elk uur vertrekt vanuit Cork een trein naar Dublin. In ongeveer 2,5 uur ben je in de hoofdstad.

Klik op de link voor meer informatie over Cork en Ierland qua toerisme in het algemeen. Mooie plaatjes vind je op het Instagram-account van Tourism Island.