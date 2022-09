Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Binnenkijken in een peperdure replica van de skivilla uit James Bond

Een splinternieuw skiverblijf, geïnspireerd op de glazen sneeuwvilla in de James Bond-film Spectre, wordt te koop aangeboden. Voor een schamele 33,5 miljoen dollar ben je de nieuwe eigenaar van deze prachtige sneeuwvilla in Utah.

Het huis met de coole naam Snowfall is een eerbetoon aan de James Bond-film uit 2015 waarin Daniel Craig de wereldberoemde geheimagent 007 speelt. De naam Snowfall is dan weer een verwijzing naar die andere Bond-film: Skyfall (je kunt trouwens reizen langs de mooiste locaties van deze film).

De James Bond-skivilla is nog in aanbouw

Potentiële kopers moeten nog wel even geduld hebben: volgens ontwikkelaar Matt Alconede is de bouw van Snowfall nog volop bezig. Deze zal naar verwachting pas vlak voor het skiseizoen van 2023/2024 voltooid zijn.

Snowfall gaat waarschijnlijk aankomend weekend onder de hamer door Steve Jury van Keller Williams Park City.

Ultieme locatie voor Snowfall

Ontwikkelaar Matt Alconede bezocht in Oostenrijk het glazen huis dat als toneel diende in de James Bond-film Spectre. Terug in de Verenigde Staten zocht hij jarenlang naar een soortgelijke locatie, totdat hij stuitte op de top van de Deer Valley Resort Mountain. In zijn ogen dé ideale locatie voor Snowfall.

Het origineel in Oostenrijk gaf Alconede volop inspiratie, door de vele raampartijen die onbelemmerd uitzicht bieden over het betoverende witte landschap. Ook de mogelijkheid om op elk moment de ski’s onder te binden voor een ongestoorde afdaling, wilde hij absoluut meenemen naar Snowfall.

Het interieur van de villa

Met 140 vierkante meter – zo’n beetje de oppervlakte van een compleet rijtjeshuis in Nederland – is de slaapkamer gigantisch te noemen. Mocht het echt koud worden, dan kun je samen met je partner(s) heerlijk opwarmen bij een van de twee open haarden.

De hoofdkeuken biedt alle mogelijkheden om het gezelschap eens heerlijk te verwennen. Maar laten we eerlijk zijn: als je 33,5 miljoen euro kunt missen, dan huur je gewoon een peloton aan keukenpersoneel in. Ook daar hebben de ontwerpers van Snowfall aan gedacht. Naast de hoofdkeuken bevindt zich de keuken voor de catering. Buiten de skivilla is zelfs nog een speciaal gedeelte aanwezig voor een stevige winter-BBQ.

Een huis dat is geïnspireerd op een James Bond-film zou natuurlijk niet compleet zijn zonder uitgebreide filmlounge. In dit geval een prachtige ruime waar je met al je vrienden en kennissen de hele 007-serie kijkt.

Eigen autoshowroom

Je leest het goed, Snowfall heeft een eigen autoshowroom. Niet alleen voor je eigen auto’s, maar compleet uitgerust met draaiplateaus, zodat ook jouw gasten kunnen pronken met hun bolides. Ook een uitstekende plek om sneeuwvoertuigen te stallen.

Op het gebied van mooie wagens hoeven we James Bond-acteur Daniel Craig trouwens weinig te leren. Het wagenpark van Daniel Craig is er één waar menig autoliefhebber alleen van kan dromen.