Ga je nog op vakantie in eigen land? Dan staat je geweldig zonnig zomerweer te wachten

Voor wie nog een vakantie in eigen land staat te wachten: heerlijk! Maar er wacht je nog wat moois: geweldig zonnig warm zomerweer. Het ziet er namelijk volgens de weervoorspellers heel goed uit. Zwembroek en badpak of bikini inpakken dus, net als zonnebrand.

Alle schoolkinderen hebben de komende weken vrij en het weer tijdens een vakantie in eigen land ziet er prima uit. Maar ook voor degenen die thuisblijven natuurlijk. De zon schijnt vaak volop en het blijft op veruit de meeste dagen droog. Alleen tussen morgenavond en vrijdagochtend zijn buien mogelijk, lokaal met onweer. De temperatuur loopt dagelijks flink op en in een groot deel van het land is het de eerste dagen tropisch warm.

Op en top genieten van vakantie in eigen land

Voor wie vakantie heeft in eigen land is het op en top genieten (hierbij nog enkele Metro-tips over op vakantie gaan en hoe je daarbij je werk thuislaat). De zon schijnt volop en het blijft maar droog de komende tijd. Zit je op een camping of heb je een huisje gehuurd, dan kan je dagelijks naar buiten en genieten van het aangename weer. Wel is het vandaag en morgen ook erg warm met tropische temperaturen. Volgens weerdienst Weeronline doe je er verstandig aan om op het heetst van de dag de activiteiten wat te beperken.

In het noorden en westen loopt de temperatuur op naar 27 tot 29 graden. In het midden en oosten wordt het 30 tot 32 graden en in het zuiden stijgt het kwik naar 33 graden. Rico Schröder van Weeronline heeft aanbevelingen: „Let wel op de zon, want die is met zonkracht 6 tot 7 nog steeds hoog. Smeer je dan ook goed in, want de onbeschermde huid verbrandt met een kwartiertje.” En weet: één keer verbranden is al zeer schadelijk voor je tere huidje.

Morgen loopt de temperatuur weer snel op en vooral langs de oostgrens kan het nog tropisch warm worden met 30 tot 32 graden. In de rest van het land blijft het kwik onder 30 graden en vanuit het westen koelt het in de middag geleidelijk af. De wind draait namelijk naar het westen tot noordwesten. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd en dat maakt je vakantie in eigen land een stuk behaaglijker.

Vanaf vrijdag aanhoudend goed zomerweer

Morgenavond neemt in de zuidoostelijke helft van het land de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Ook in de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag zijn vooral in de zuidoostelijke helft van het land enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Vrijdagochtend kan in het westen van het land wat lichte regen vallen. Maar dan…! De buien trekken in de loop van vrijdag naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon weer goed door.

Ook in het weekend schijnt de zon flink en is het droog. Mogelijk valt zaterdag in het noorden van het land uit wat bewolking een spatje regen. De wind waait uit het noorden en de temperaturen komen uit op 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Voor een wandeling of fietstocht tijdens je vakantie in eigen land, maar ook voor andere activiteiten zoals golfen, is het heerlijk weer.

Geleidelijk weer oplopende temperaturen

Na het weekend blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind draait naar het oosten tot noordoosten en daarmee wordt weer warmere lucht naar onze streken gevoerd. De temperatuur zal dan ook weer geleidelijk oplopen waardoor het op steeds meer plaatsen zomers warm wordt met maximumtemperaturen tussen 25 en 30 graden.