Koen Verweij stopt met schaatsen: ‘Geen makkelijke keuze’

Het is een bewogen week voor schaatser Koen Verweij. Eerder bleek al dat de relatie tussen hem en Jutta Leerdam is gestrand, nu komt er ook een einde aan zijn schaatscarrière. Vanwege lichamelijke klachten kan de 31-jarige Verweij niet meer het topniveau kan schaatsen dat hij graag zou willen. Dat vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

In datzelfde interview benadrukt hij dat dit allesbehalve een makkelijke keuze was en benoemt hij het winnen van de wereldtitel allround in 2014 in Thialf als hoogtepunt van zijn schaatscarrière. Datzelfde jaar won hij goud tijdens de Winterspelen in Sotsji op de ploegenachtervolging en pakte hij zilver op de 1500 meter. Vier jaar later won hij nog twee bronzen plakken (massastart en ploegachtervolging) tijdens de Spelen van Pyeongchang. De Noord-Hollander wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen die begin dit jaar in Beijing zijn gehouden.

Het beëindigen van zijn schaatscarrière is dus niet de enige grote verandering in het leven van Verweij. Maandag bleek dat de relatie tussen hem en Jutta Leerdam na ruim vijf jaar voorbij is. Maar daar wil de schaatser niet te veel over kwijt: „De details houd ik graag privé”.

Sinds het duo bekendmaakte dat de relatie voorbij is, staat bij Verweij de telefoon roodgloeiend. „Dat kun je wel zeggen”, aldus de 31-jarige sporter. „Jutta en ik waren een bekend koppel en dan weet je dat het veel losmaakt als zoiets naar buiten komt.”

„Ik kijk terug op vijf zeer speciale jaren. Naast onze liefdesrelatie waren we ook rond de ijsbaan bijna non-stop een duo. Het was een onvergetelijke reis, waarbij ik veel heb geleerd van deze prachtige powervrouw”, vervolgt Verweij. „Ik heb Jut altijd zo goed als ik kon proberen te supporten. Uiteindelijk is dit besluit voor beide partijen het beste, omdat we gewoon in verschillende levensfases zitten. Ik zal altijd van Jut blijven houden en gun haar het beste voor de toekomst. Ik weet heel zeker dat het goed komt met haar.”

Volgens roddelvlogger Yvonne Coldeweijer zou Verweij meermaals ontrouw zijn geweest. Ze deelde zondag beelden waarop hij zoenend met een ander te zien zou zijn.



