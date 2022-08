Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo ga je zorgeloos op vakantie en laat je je werk thuis

Lig je net met een mojito aan een paradijselijk strand, blijf je maar aan je werk denken. Puur genieten op vakantie is helaas makkelijker gezegd dan gezegd gedaan.

Metro geeft tips voor een vakantie zonder werkzorgen.

Zorgeloos op vakantie? Zo laat je je werk thuis

Rond zoveel mogelijk af voordat je gaat

Als je middenin een project zit, is de kans groter dat je dit op vakantie lastig loslaat. Probeer – zover dat mogelijk is – zoveel mogelijk projecten en taken af te ronden voordat je weggaat. Omdat je je niet vlak voor je vakantie een slag in de rondte wilt werken om alles af te krijgen, kun je het beste een aantal dagen of weken voor je vakantie stoppen met het aannemen van nieuwe dingen.

Houd dag(en) vrij waarop je alles regelt

Houd de dag(en) voordat je op vakantie gaat vrij van afspraken, zodat deze volledig in het teken staat van alles afronden en overdragen. Als het goed is neemt iemand jouw werk over. Communicatie is hierbij heel belangrijk: maak goede afspraken, zodat duidelijk is wat er wordt verwacht. Zorg dat jouw manier van werken op papier staat, zodat de persoon altijd iets heeft om op terug te vallen.

Ga écht offline

De verleiding om eventjes snel je mail te checken op vakantie ligt altijd op de loer. Doe dit niet! Als het goed is heb je alles netjes achtergelaten en een vervanger die taken oppakt, dus geniet volledig van je vakantie. Dit zorgt ervoor dat je weer helemaal oplaadt en dat is straks weer gunstig voor je job. Kun je echt niet zonder, bijvoorbeeld omdat je een eigen zaak hebt? Spreek dan een vast moment met jezelf af waarop je je met werk bezighoudt. Laat het voor de rest los.

Zorg dat mensen weten dat je op vakantie bent

Uiteraard mag je een out of office-melding niet vergeten, maar liever stel je je collega’s, klanten en partners nog iets eerder op de hoogte. Op die manier kunnen ze er alvast rekening mee houden en ben je niet last minute nog allemaal dingen aan het regelen. Vermeld in de out of office altijd de contactgegevens van de persoon die jouw werk overneemt – voor je het weet word je alsnog opgetrommeld.